Города ХМАО украсили к Новому году Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Суровое новогоднее оформление снежных городков и ледовых скульптур в Югре нынешней зимой стало поводом для усмешек и критики со стороны жителей. URA.RU собрало коллекцию самых ярких праздничных персонажей, к появлению которых на улицах городов есть больше вопросов, чем ответов.

Новогодняя Снегурочка из Нижневартовска облетела многие федеральные СМИ и паблики в соцсетях из-за своего сурового вида. С появлением резонанса, городские власти заставили подрядчика провести «косметическую операцию». В итоге, сказочный персонаж стал выглядеть более доброжелательно и приветливо.

Такими снежными фигурами управляющие компании «украсили» дворы Нижневартовска Паблик во «ВКонтакте» «ЧП Нижневартовск», паблик во «ВКонтакте» «Типичный краб 86 | Нижневартовск»

А вот такие снежные зайцы украшают сразу несколько микрорайонов Нижневартовска. Их скульпторами выступили работники управляющих компаний города. И судя по всему, у них с чувством прекрасного также есть проблемы.

Всех зверей объединяют свирепые выражения морд и бешеный взгляд. Посетители сети находят у этих зубастых грызунов сходство с популярными игрушками «Хагги-вагги» — героями популярной компьютерной игры. Не могут компенсировать жуткий вид даже украшения: на одного из зайцев надели ожерелье со звездой, дополнили композицию подарками.

Этот зверь, появившийся около крыльца одного из домов, удивил вартовчан своим внешним видом Паблик во «ВКонтакте» «ЧП Нижневартовск»

Долго гадали прохожие, какова видовая принадлежность вот этого зверя. В социальных сетях разгорелась полемика. «Волк? Кабанчик? Песик?» — решали подписчики «ВКонтакте». Судя по количеству обнаруженных в Нижневартовске грызунов, скульпторы ледяного городка запустили флешмоб на самый жуткий символ года.

Снегурочка из города Покачи также выглядит крайне минорно. В первозданном виде она выглядела красавицей, но начала таять после того, как в ХМАО пришла оттепель. Из-за этого у скульптуры потекла тушь. Мэрии Покачей также пришлось восстанавливать скульптуру, чтобы вернуть ее в первозданный вид.