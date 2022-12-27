В Курганской области вдова ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС отсудила деньги на дом

Жительница Куртамышского округа отсудила жилищный сертификат на 3,5 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Куртамышском муниципальном округе Курганской области вдове участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС пришлось через суд добавиться восстановления жилищных прав. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

«Прокуратура Куртамышского муниципального округа провела проверку по обращению вдовы участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Прокурором был внесен протест на незаконный правовой акт и выдано представление главе округа об устранении жилищных прав. В результате виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а заявительнице выдан жилищный сертификат на сумму более 3,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Ранее было установлено, что два года назад женщина стала участником государственной программы по обеспечению доступным и комфортным жильем как нуждающаяся в жилом помещении. При этом по данным областной прокуратуры, местные власти долгое время не занимались оформлением документов, а позже и вовсе сняли ее с учета.

Ранее URA.RU писало, что ПФР по решению судебных приставов забирал у жителя Курганской области пенсию больше, чем положено. Из-за этого у пенсионера оставалась сумма меньше прожиточного минимума.