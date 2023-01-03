Пермяки отправятся за решетку из-за 300 рублей, отнятых у инвалида

04 января 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Мужчин признали виновными в разбое и приговорили к колонии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Двое жителей Чердынского округа Пермского края, напавшие на престарелого инвалида и отобравшие у него 300 рублей, отправятся за решетку. Преступление было совершено ими в июле 2022 года. Мужчины признаны виновными в разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ), сообщается на сайте ГУ МВД по Прикамью. Чердынский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух ранее судимых жителей с. Кольчуг 1978 и 1982 годов рождения. Они признаны виновными в разбое. В ходе следствия полицейскими был собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину фигурантов в инкриминируемом деянии», — информирует пресс-служба краевого управления МВД. Сообщается, что пенсионер попросил соседа помочь ему по хозяйству, объяснив, что не может держать в руках предметы и плохо ходит. Мужчина откликнулся на просьбу, позвав с собой приятелей. Когда работа была закончена, двое из них посчитали, что получили за нее недостаточно денег, и попросили 300 рублей. Получив отказ, они набросились на пенсионера и начали его душить. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший отдал нападавшим деньги. Приговором суда один из нападавших приговорен к семи годам и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Его подельник проведет семь лет в колонии строгого режима.

Двое жителей Чердынского округа Пермского края, напавшие на престарелого инвалида и отобравшие у него 300 рублей, отправятся за решетку. Преступление было совершено ими в июле 2022 года. Мужчины признаны виновными в разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ), сообщается на сайте ГУ МВД по Прикамью. Чердынский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух ранее судимых жителей с. Кольчуг 1978 и 1982 годов рождения. Они признаны виновными в разбое. В ходе следствия полицейскими был собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину фигурантов в инкриминируемом деянии», — информирует пресс-служба краевого управления МВД. Сообщается, что пенсионер попросил соседа помочь ему по хозяйству, объяснив, что не может держать в руках предметы и плохо ходит. Мужчина откликнулся на просьбу, позвав с собой приятелей. Когда работа была закончена, двое из них посчитали, что получили за нее недостаточно денег, и попросили 300 рублей. Получив отказ, они набросились на пенсионера и начали его душить. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший отдал нападавшим деньги. Приговором суда один из нападавших приговорен к семи годам и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Его подельник проведет семь лет в колонии строгого режима.