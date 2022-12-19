Житель Соликамска задержал грабителя, прогуливаясь с ребенком по городу

20 декабря 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

Горожанин стал очевидцем совершения преступления, когда гулял с ребенком по Соликамску Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель города Соликамск Пермского края во время прогулки с ребенком задержал грабителя. Мужчина стал свидетелем совершения преступления, произошедшего 11 декабря на улице Северной, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Жертвой злоумышленника стала женщина 1954 года рождения. Подозреваемый стал вырывать из ее рук сумку, но женщина оказала сопротивление. «Злоумышленник начал наносить потерпевшей удары руками и ногами. Ослабив сопротивление, он вырвал кладь и попытался скрыться в арке жилого дома. Мужчина, который в это время гулял с ребенком на улице, обратил внимание на подозрительные звуки, а потом услышал крики о помощи. Увидев, что ему навстречу бежит молодой человек с женской сумкой в руках, он мгновенно среагировал и поставил подножку. Обездвижив злоумышленника, мужчина удерживал его до приезда сотрудников полиции», — сообщает пресс-служба пермского главка. Подозреваемым оказался 23-летний житель Соликамска. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на грабеж, совершенный с применением насилия (ч. 3 ст. 30, п «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Помочь задержать грабителя также удалось жителю Березников. Увидев, что злоумышленница напала на пенсионерку и отобрала у нее деньги, мужчина бросился на помощь женщине и поймал злоумышленницу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель города Соликамск Пермского края во время прогулки с ребенком задержал грабителя. Мужчина стал свидетелем совершения преступления, произошедшего 11 декабря на улице Северной, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Жертвой злоумышленника стала женщина 1954 года рождения. Подозреваемый стал вырывать из ее рук сумку, но женщина оказала сопротивление. «Злоумышленник начал наносить потерпевшей удары руками и ногами. Ослабив сопротивление, он вырвал кладь и попытался скрыться в арке жилого дома. Мужчина, который в это время гулял с ребенком на улице, обратил внимание на подозрительные звуки, а потом услышал крики о помощи. Увидев, что ему навстречу бежит молодой человек с женской сумкой в руках, он мгновенно среагировал и поставил подножку. Обездвижив злоумышленника, мужчина удерживал его до приезда сотрудников полиции», — сообщает пресс-служба пермского главка. Подозреваемым оказался 23-летний житель Соликамска. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на грабеж, совершенный с применением насилия (ч. 3 ст. 30, п «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Помочь задержать грабителя также удалось жителю Березников. Увидев, что злоумышленница напала на пенсионерку и отобрала у нее деньги, мужчина бросился на помощь женщине и поймал злоумышленницу.