19 декабря 2022

Житель Соликамска задержал грабителя, прогуливаясь с ребенком по городу

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, прохожие, папа с дочкой, в школу, родитель с ребенком
Горожанин стал очевидцем совершения преступления, когда гулял с ребенком по Соликамску Фото:

Житель города Соликамск Пермского края во время прогулки с ребенком задержал грабителя. Мужчина стал свидетелем совершения преступления, произошедшего 11 декабря на улице Северной, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Жертвой злоумышленника стала женщина 1954 года рождения. Подозреваемый стал вырывать из ее рук сумку, но женщина оказала сопротивление.

«Злоумышленник начал наносить потерпевшей удары руками и ногами. Ослабив сопротивление, он вырвал кладь и попытался скрыться в арке жилого дома. Мужчина, который в это время гулял с ребенком на улице, обратил внимание на подозрительные звуки, а потом услышал крики о помощи. Увидев, что ему навстречу бежит молодой человек с женской сумкой в руках, он мгновенно среагировал и поставил подножку. Обездвижив злоумышленника, мужчина удерживал его до приезда сотрудников полиции», — сообщает пресс-служба пермского главка.

Подозреваемым оказался 23-летний житель Соликамска. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на грабеж, совершенный с применением насилия (ч. 3 ст. 30, п «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Помочь задержать грабителя также удалось жителю Березников. Увидев, что злоумышленница напала на пенсионерку и отобрала у нее деньги, мужчина бросился на помощь женщине и поймал злоумышленницу.

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Житель города Соликамск Пермского края во время прогулки с ребенком задержал грабителя. Мужчина стал свидетелем совершения преступления, произошедшего 11 декабря на улице Северной, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Жертвой злоумышленника стала женщина 1954 года рождения. Подозреваемый стал вырывать из ее рук сумку, но женщина оказала сопротивление. «Злоумышленник начал наносить потерпевшей удары руками и ногами. Ослабив сопротивление, он вырвал кладь и попытался скрыться в арке жилого дома. Мужчина, который в это время гулял с ребенком на улице, обратил внимание на подозрительные звуки, а потом услышал крики о помощи. Увидев, что ему навстречу бежит молодой человек с женской сумкой в руках, он мгновенно среагировал и поставил подножку. Обездвижив злоумышленника, мужчина удерживал его до приезда сотрудников полиции», — сообщает пресс-служба пермского главка. Подозреваемым оказался 23-летний житель Соликамска. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на грабеж, совершенный с применением насилия (ч. 3 ст. 30, п «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Помочь задержать грабителя также удалось жителю Березников. Увидев, что злоумышленница напала на пенсионерку и отобрала у нее деньги, мужчина бросился на помощь женщине и поймал злоумышленницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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