Пермяков предупредили об отключении воды

Подача воды в квартиры горожан будет временно приостановлена
В среду, 4 декабря, в двух микрорайонах Перми запланировано отключение воды. Причиной стали работы на сетях, сообщили в пресс-службе «Новогор Прикамье».
«В связи с аварийно-восстановительными работами 4 декабря в период с 9:00 до 19:00 планируется отключение холодного водоснабжения по адресам: ул Комиссара Пожарского, 2А, пр-кт Парковый, 17, 5, ул Песчаная, 1, ул Строителей, 18А, 28, 34А, 37, ул Телеграфная, 6», — сказано в сообщении.
С 10:00 4 декабря до 10:00 5 декабря не будет воды по адресам:
- пр-кт Комсомольский, 28А, 30,
- ул. Пермская, 63, 63/1, 65, 67, 84.
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