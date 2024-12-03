03 декабря 2024

Пермяков предупредили об отключении воды

Здания в центре Перми останутся без воды из-за проведения аварийных работ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подача воды в квартиры горожан будет временно приостановлена
Подача воды в квартиры горожан будет временно приостановлена Фото:

В среду, 4 декабря, в двух микрорайонах Перми запланировано отключение воды. Причиной стали работы на сетях, сообщили в пресс-службе «Новогор Прикамье».

«В связи с аварийно-восстановительными работами 4 декабря в период с 9:00 до 19:00 планируется отключение холодного водоснабжения по адресам: ул Комиссара Пожарского, 2А, пр-кт Парковый, 17, 5, ул Песчаная, 1, ул Строителей, 18А, 28, 34А, 37, ул Телеграфная, 6», — сказано в сообщении.

С 10:00 4 декабря до 10:00 5 декабря не будет воды по адресам:

  • пр-кт Комсомольский, 28А, 30,
  • ул. Пермская, 63, 63/1, 65, 67, 84.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В среду, 4 декабря, в двух микрорайонах Перми запланировано отключение воды. Причиной стали работы на сетях, сообщили в пресс-службе «Новогор Прикамье». «В связи с аварийно-восстановительными работами 4 декабря в период с 9:00 до 19:00 планируется отключение холодного водоснабжения по адресам: ул Комиссара Пожарского, 2А, пр-кт Парковый, 17, 5, ул Песчаная, 1, ул Строителей, 18А, 28, 34А, 37, ул Телеграфная, 6», — сказано в сообщении. С 10:00 4 декабря до 10:00 5 декабря не будет воды по адресам:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...