«Пермские термы» временно закрылись

Комплекс планируют открыть в ближайшее время
Администрация «Пермских терм» объявила о временном закрытии комплекса. Причиной стала проверка работы систем. Об этом URA.RU рассказали в термальном комплексе.
«Ничего критичного не произошло. Завершаем проверку систем после санитарного дня. Откроемся в ближайшее время», — рассказали в «Пермских термах» корреспонденту агентства.
Ранее в группе комплекса в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что 3 декабря термы были закрыты на санитарный день. Уборку проводят каждый первый понедельник месяца. О том, когда комплекс будет готов к приему гостей, сообщат дополнительно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!