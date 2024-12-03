03 декабря 2024

«Пермские термы» временно закрылись

© Служба новостей «URA.RU»
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Комплекс планируют открыть в ближайшее время
Комплекс планируют открыть в ближайшее время Фото:

Администрация «Пермских терм» объявила о временном закрытии комплекса. Причиной стала проверка работы систем. Об этом URA.RU рассказали в термальном комплексе.

«Ничего критичного не произошло. Завершаем проверку систем после санитарного дня. Откроемся в ближайшее время», — рассказали в «Пермских термах» корреспонденту агентства.

Ранее в группе комплекса в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что 3 декабря термы были закрыты на санитарный день. Уборку проводят каждый первый понедельник месяца. О том, когда комплекс будет готов к приему гостей, сообщат дополнительно.

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Администрация «Пермских терм» объявила о временном закрытии комплекса. Причиной стала проверка работы систем. Об этом URA.RU рассказали в термальном комплексе. «Ничего критичного не произошло. Завершаем проверку систем после санитарного дня. Откроемся в ближайшее время», — рассказали в «Пермских термах» корреспонденту агентства. Ранее в группе комплекса в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что 3 декабря термы были закрыты на санитарный день. Уборку проводят каждый первый понедельник месяца. О том, когда комплекс будет готов к приему гостей, сообщат дополнительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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