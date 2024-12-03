03 декабря 2024

Перед Красавинским мостом в Перми собралась пробка из-за массового ДТП. Видео

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Очевидцы сообщают сразу о семи ДТП у Красавинского моста
Очевидцы сообщают сразу о семи ДТП у Красавинского моста Фото:

В Перми образовалась большая пробка перед Красавинским мостом. Автомобилисты сообщают о массовых авариях на этом участке из-за гололеда.

«На Западном обходе массовые ДТП из-за гололеда. Уже семь аварий. 15-й и 60-й автобусы стоят без продвижения», — говорится в посте.

В telegram-канале городского дептранса сообщается, что автобусы едут с опозданием. От расписания отстают автобусы маршрутов №№15, 60, 64 и 80.

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В Перми образовалась большая пробка перед Красавинским мостом. Автомобилисты сообщают о массовых авариях на этом участке из-за гололеда. «На Западном обходе массовые ДТП из-за гололеда. Уже семь аварий. 15-й и 60-й автобусы стоят без продвижения», — говорится в посте. В telegram-канале городского дептранса сообщается, что автобусы едут с опозданием. От расписания отстают автобусы маршрутов №№15, 60, 64 и 80.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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