Очевидцы сообщают сразу о семи ДТП у Красавинского моста
В Перми образовалась большая пробка перед Красавинским мостом. Автомобилисты сообщают о массовых авариях на этом участке из-за гололеда.
«На Западном обходе массовые ДТП из-за гололеда. Уже семь аварий. 15-й и 60-й автобусы стоят без продвижения», — говорится в посте.
В telegram-канале городского дептранса сообщается, что автобусы едут с опозданием. От расписания отстают автобусы маршрутов №№15, 60, 64 и 80.
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