СМИ сообщают о продаже российских детей за границу

Следственный комитет проверит информацию, озвученную в эфире одного из федеральных каналов, об организациях, которые незаконно вывозят детей за границу. Об этом сообщили в СКР.
«В программе одного из федеральных телеканалов вновь обсуждается ситуация с вывозом детей в иностранные государства. Сообщается, что в ряде регионов России в настоящее время продолжают функционировать некоммерческие организации, которые занимаются продажей и перевозкой несовершеннолетних за рубеж», — пишет СК в своем telegram-канале.
В ведомстве отметили, что информация, прозвучавшая в эфире федерального СМИ, находится на проверке. Глава СК Александр Бастрыкин запросил предоставить доклад о том, что происходит в российских регионах. Их подготовят руководители следственных управлений в Приморском крае, Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республиках Коми и Крым, Пермском и Хабаровском краях.
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