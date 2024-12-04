СМИ сообщают о продаже российских детей за границу

СК проверит информацию о вывозе детей за границу
© Служба новостей «URA.RU»
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В программе одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о вывозе детей в иностранные государства
В программе одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о вывозе детей в иностранные государства Фото:

Следственный комитет проверит информацию, озвученную в эфире одного из федеральных каналов, об организациях, которые незаконно вывозят детей за границу. Об этом сообщили в СКР.

«В программе одного из федеральных телеканалов вновь обсуждается ситуация с вывозом детей в иностранные государства. Сообщается, что в ряде регионов России в настоящее время продолжают функционировать некоммерческие организации, которые занимаются продажей и перевозкой несовершеннолетних за рубеж», — пишет СК в своем telegram-канале. 

В ведомстве отметили, что информация, прозвучавшая в эфире федерального СМИ, находится на проверке. Глава СК Александр Бастрыкин запросил предоставить доклад о том, что происходит в российских регионах. Их подготовят руководители следственных управлений в Приморском крае, Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республиках Коми и Крым, Пермском и Хабаровском краях. 

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Следственный комитет проверит информацию, озвученную в эфире одного из федеральных каналов, об организациях, которые незаконно вывозят детей за границу. Об этом сообщили в СКР. «В программе одного из федеральных телеканалов вновь обсуждается ситуация с вывозом детей в иностранные государства. Сообщается, что в ряде регионов России в настоящее время продолжают функционировать некоммерческие организации, которые занимаются продажей и перевозкой несовершеннолетних за рубеж», — пишет СК в своем telegram-канале.  В ведомстве отметили, что информация, прозвучавшая в эфире федерального СМИ, находится на проверке. Глава СК Александр Бастрыкин запросил предоставить доклад о том, что происходит в российских регионах. Их подготовят руководители следственных управлений в Приморском крае, Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республиках Коми и Крым, Пермском и Хабаровском краях. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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