04 декабря 2024

WSJ: власти США не выпустили из страны военного, который хотел вступить в ВС РФ

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Столица Казахстана Астана. Астана, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Штурмовавший Капитолий американец пытался улететь в Россию, но его не выпустили Фото:
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Бывший американский военный Кевин Дэниел Лофтус пытался вылететь в Турцию для дальнейшего переезда в Россию с целью участия в военных действиях на стороне ВС РФ, но ему было отказано в выезде. По информации газеты Wall Street Journal, отказ связан с нахождением Лофтуса на испытательном сроке после участия в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

«28 октября Кевин Дэниел Лофтус, 56 лет, попытался вылететь в Турцию, все еще отбывая испытательный срок по обвинению в правонарушении, связанном с его участием в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Его испытательный срок требовал от него получения разрешения на выезд за пределы территории Далласа, и ему было отказано в посадке», — сообщает Wall Street Journal.

Ранее Скотту Риттеру, экс-офицеру разведки Морской пехоты США, было запрещено вылететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. По информации RT, Риттер был снят с борта самолета, а его паспорт конфискован по распоряжению Государственного департамента США.

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Бывший американский военный Кевин Дэниел Лофтус пытался вылететь в Турцию для дальнейшего переезда в Россию с целью участия в военных действиях на стороне ВС РФ, но ему было отказано в выезде. По информации газеты Wall Street Journal, отказ связан с нахождением Лофтуса на испытательном сроке после участия в штурме Капитолия 6 января 2021 года. «28 октября Кевин Дэниел Лофтус, 56 лет, попытался вылететь в Турцию, все еще отбывая испытательный срок по обвинению в правонарушении, связанном с его участием в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Его испытательный срок требовал от него получения разрешения на выезд за пределы территории Далласа, и ему было отказано в посадке», — сообщает Wall Street Journal. Ранее Скотту Риттеру, экс-офицеру разведки Морской пехоты США, было запрещено вылететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. По информации RT, Риттер был снят с борта самолета, а его паспорт конфискован по распоряжению Государственного департамента США.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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