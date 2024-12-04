WSJ: власти США не выпустили из страны военного, который хотел вступить в ВС РФ

05 декабря 2024 в 04:43 Размер текста - 17 +

Штурмовавший Капитолий американец пытался улететь в Россию, но его не выпустили Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший американский военный Кевин Дэниел Лофтус пытался вылететь в Турцию для дальнейшего переезда в Россию с целью участия в военных действиях на стороне ВС РФ, но ему было отказано в выезде. По информации газеты Wall Street Journal, отказ связан с нахождением Лофтуса на испытательном сроке после участия в штурме Капитолия 6 января 2021 года. «28 октября Кевин Дэниел Лофтус, 56 лет, попытался вылететь в Турцию, все еще отбывая испытательный срок по обвинению в правонарушении, связанном с его участием в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Его испытательный срок требовал от него получения разрешения на выезд за пределы территории Далласа, и ему было отказано в посадке», — сообщает Wall Street Journal. Ранее Скотту Риттеру, экс-офицеру разведки Морской пехоты США, было запрещено вылететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. По информации RT, Риттер был снят с борта самолета, а его паспорт конфискован по распоряжению Государственного департамента США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший американский военный Кевин Дэниел Лофтус пытался вылететь в Турцию для дальнейшего переезда в Россию с целью участия в военных действиях на стороне ВС РФ, но ему было отказано в выезде. По информации газеты Wall Street Journal, отказ связан с нахождением Лофтуса на испытательном сроке после участия в штурме Капитолия 6 января 2021 года. «28 октября Кевин Дэниел Лофтус, 56 лет, попытался вылететь в Турцию, все еще отбывая испытательный срок по обвинению в правонарушении, связанном с его участием в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Его испытательный срок требовал от него получения разрешения на выезд за пределы территории Далласа, и ему было отказано в посадке», — сообщает Wall Street Journal. Ранее Скотту Риттеру, экс-офицеру разведки Морской пехоты США, было запрещено вылететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. По информации RT, Риттер был снят с борта самолета, а его паспорт конфискован по распоряжению Государственного департамента США.