Девочка из Надыма (ЯНАО) по имени Селима поблагодарила главу комитета Госдумы по соцполитике Ярослава Нилова за новогодний подарок, который получила от него в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Соответствующий пост политик разместил на своей странице в telegram-канале.
«Ярослав Нилов, с Новым годом вас! Спасибо за подарок», — написала девочка в ответном письме депутату.
Нилов подарил девочке детский фотоаппарат. Он отметил, что получить ответный дар «невероятно ценно и тепло».
Ранее URA.RU сообщало, что Президент РФ Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту 8-летней Агаты Былковой. Девочка мечтала увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. Накануне Нового года она с семьей приехала в Салехард (ЯНАО).
Селима отправила депутату письмо со словами благодарности
telegram-канал Ярослава Нилова
Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».
Девочка из Надыма (ЯНАО) по имени Селима поблагодарила главу комитета Госдумы по соцполитике Ярослава Нилова за новогодний подарок, который получила от него в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Соответствующий пост политик разместил на своей странице в telegram-канале. «Ярослав Нилов, с Новым годом вас! Спасибо за подарок», — написала девочка в ответном письме депутату. Нилов подарил девочке детский фотоаппарат. Он отметил, что получить ответный дар «невероятно ценно и тепло». Ранее URA.RU сообщало, что Президент РФ Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту 8-летней Агаты Былковой. Девочка мечтала увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. Накануне Нового года она с семьей приехала в Салехард (ЯНАО).