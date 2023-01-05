Депутат Госдумы получил благодарность за подарок от девочки из ЯНАО. Фото

06 января 2023 в 01:32 Размер текста - 17 +

Нилов передал для маленькой жительницы Надыма детский фотоаппарат Фото: Владимир Андреев © URA.RU Девочка из Надыма (ЯНАО) по имени Селима поблагодарила главу комитета Госдумы по соцполитике Ярослава Нилова за новогодний подарок, который получила от него в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Соответствующий пост политик разместил на своей странице в telegram-канале. «Ярослав Нилов, с Новым годом вас! Спасибо за подарок», — написала девочка в ответном письме депутату. Нилов подарил девочке детский фотоаппарат. Он отметил, что получить ответный дар «невероятно ценно и тепло». Ранее URA.RU сообщало, что Президент РФ Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту 8-летней Агаты Былковой. Девочка мечтала увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. Накануне Нового года она с семьей приехала в Салехард (ЯНАО). Селима отправила депутату письмо со словами благодарности telegram-канал Ярослава Нилова

Девочка из Надыма (ЯНАО) по имени Селима поблагодарила главу комитета Госдумы по соцполитике Ярослава Нилова за новогодний подарок, который получила от него в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Соответствующий пост политик разместил на своей странице в telegram-канале. «Ярослав Нилов, с Новым годом вас! Спасибо за подарок», — написала девочка в ответном письме депутату. Нилов подарил девочке детский фотоаппарат. Он отметил, что получить ответный дар «невероятно ценно и тепло». Ранее URA.RU сообщало, что Президент РФ Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту 8-летней Агаты Былковой. Девочка мечтала увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. Накануне Нового года она с семьей приехала в Салехард (ЯНАО).