05 января 2023
04 января 2023
03 января 2023

Депутат Госдумы получил благодарность за подарок от девочки из ЯНАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Государственной Думы. Москва, нилов ярослав
Нилов передал для маленькой жительницы Надыма детский фотоаппарат Фото:

Девочка из Надыма (ЯНАО) по имени Селима поблагодарила главу комитета Госдумы по соцполитике Ярослава Нилова за новогодний подарок, который получила от него в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Соответствующий пост политик разместил на своей странице в telegram-канале.

«Ярослав Нилов, с Новым годом вас! Спасибо за подарок», — написала девочка в ответном письме депутату.

Нилов подарил девочке детский фотоаппарат. Он отметил, что получить ответный дар «невероятно ценно и тепло».

Ранее URA.RU сообщало, что Президент РФ Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту 8-летней Агаты Былковой. Девочка мечтала увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. Накануне Нового года она с семьей приехала в Салехард (ЯНАО).

Селима отправила депутату письмо со словами благодарности

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Девочка из Надыма (ЯНАО) по имени Селима поблагодарила главу комитета Госдумы по соцполитике Ярослава Нилова за новогодний подарок, который получила от него в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Соответствующий пост политик разместил на своей странице в telegram-канале. «Ярослав Нилов, с Новым годом вас! Спасибо за подарок», — написала девочка в ответном письме депутату. Нилов подарил девочке детский фотоаппарат. Он отметил, что получить ответный дар «невероятно ценно и тепло». Ранее URA.RU сообщало, что Президент РФ Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту 8-летней Агаты Былковой. Девочка мечтала увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. Накануне Нового года она с семьей приехала в Салехард (ЯНАО).
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