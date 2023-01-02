02 января 2023
01 января 2023
31 декабря 2022

Президент РФ исполнил желание 8-летний девочки в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Агата Былкова в Салехарде увидела северное сияние и покаталась на оленях Фото:

Президент РФ Владимир Путин исполнил желание 8-летней Агаты Былковой из Курганской области, которая мечтала увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, накануне Нового года девочка с семьей приехала в Салехард.

«У Агаты было очень светлое и доброе желание. Это похоже на новогоднее чудо, но нам очень помогла сама природа — пока семья гостила на Ямале, северное сияние удалось увидеть в небе несколько раз», — приводит слова губернатора Дмитрия Артюхова пресс-служба окружного правительства.

Отмечается, что в программу путешествия на Ямал помимо северного сияния вошло катание на вездеходах и лошадях, дегустация местной кухни, посещение кинотеатра и многое другое. Девочка поблагодарила президента и пообещала рассказать о северном сиянии ему лично. Мечта была исполнена в рамках акции «Елка желаний».

Ранее URA.RU рассказывало, что глава Муравленко в рамках акции «Елка желаний» вручила новогодние подарки детям из ДНР. По ее словам, детские письма Деду Морозу должны доходить до адресата, а новогодние мечты исполняться.

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Президент РФ Владимир Путин исполнил желание 8-летней Агаты Былковой из Курганской области, которая мечтала увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, накануне Нового года девочка с семьей приехала в Салехард. «У Агаты было очень светлое и доброе желание. Это похоже на новогоднее чудо, но нам очень помогла сама природа — пока семья гостила на Ямале, северное сияние удалось увидеть в небе несколько раз», — приводит слова губернатора Дмитрия Артюхова пресс-служба окружного правительства. Отмечается, что в программу путешествия на Ямал помимо северного сияния вошло катание на вездеходах и лошадях, дегустация местной кухни, посещение кинотеатра и многое другое. Девочка поблагодарила президента и пообещала рассказать о северном сиянии ему лично. Мечта была исполнена в рамках акции «Елка желаний». Ранее URA.RU рассказывало, что глава Муравленко в рамках акции «Елка желаний» вручила новогодние подарки детям из ДНР. По ее словам, детские письма Деду Морозу должны доходить до адресата, а новогодние мечты исполняться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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