Президент РФ исполнил желание 8-летний девочки в ЯНАО

03 января 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

Агата Былкова в Салехарде увидела северное сияние и покаталась на оленях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент РФ Владимир Путин исполнил желание 8-летней Агаты Былковой из Курганской области, которая мечтала увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, накануне Нового года девочка с семьей приехала в Салехард. «У Агаты было очень светлое и доброе желание. Это похоже на новогоднее чудо, но нам очень помогла сама природа — пока семья гостила на Ямале, северное сияние удалось увидеть в небе несколько раз», — приводит слова губернатора Дмитрия Артюхова пресс-служба окружного правительства. Отмечается, что в программу путешествия на Ямал помимо северного сияния вошло катание на вездеходах и лошадях, дегустация местной кухни, посещение кинотеатра и многое другое. Девочка поблагодарила президента и пообещала рассказать о северном сиянии ему лично. Мечта была исполнена в рамках акции «Елка желаний». Ранее URA.RU рассказывало, что глава Муравленко в рамках акции «Елка желаний» вручила новогодние подарки детям из ДНР. По ее словам, детские письма Деду Морозу должны доходить до адресата, а новогодние мечты исполняться.

Президент РФ Владимир Путин исполнил желание 8-летней Агаты Былковой из Курганской области, которая мечтала увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, накануне Нового года девочка с семьей приехала в Салехард. «У Агаты было очень светлое и доброе желание. Это похоже на новогоднее чудо, но нам очень помогла сама природа — пока семья гостила на Ямале, северное сияние удалось увидеть в небе несколько раз», — приводит слова губернатора Дмитрия Артюхова пресс-служба окружного правительства. Отмечается, что в программу путешествия на Ямал помимо северного сияния вошло катание на вездеходах и лошадях, дегустация местной кухни, посещение кинотеатра и многое другое. Девочка поблагодарила президента и пообещала рассказать о северном сиянии ему лично. Мечта была исполнена в рамках акции «Елка желаний». Ранее URA.RU рассказывало, что глава Муравленко в рамках акции «Елка желаний» вручила новогодние подарки детям из ДНР. По ее словам, детские письма Деду Морозу должны доходить до адресата, а новогодние мечты исполняться.