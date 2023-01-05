В Тюмени «провалился» импортозамещающий проект

Тюменский проект отвода ливневых стоков оказался непригоден для применения

06 января 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Системы ливневого дренажа тюменского производства не пригодны для применения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменские колодцы сбора ливневых стоков не подходят для применения на территории города. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. Ливневые системы местного производства деформируются и усиливают затопление. «Стенки дренажных колодцев теряют свою форму, что ведет к попаданию грунта в колодец и ускорению процесса заливания. Во время осадков по адресам, где смонтированы такие колодцы, требуется применение водооткачивающей техники», — пояснил в ответе на запрос агентства руководитель управы Восточного округа Евгений Триль. Колодцы производит тюменский завод гофротруб. По мнению руководства предприятия, системы дренажа должны были решить задачи импортозамещения и осушения городских улиц от воды во время дождей. Тюменская разработка работает в городах Крыма и Хабаровского края. Но для применения в Сибири в нынешнем виде не подходят. Ранее URA.RU рассказывало, какую продукцию собираются производить в Тюмени на замену импортной. Воплотить все планы мешает нехватка финансирования.

Тюменские колодцы сбора ливневых стоков не подходят для применения на территории города. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. Ливневые системы местного производства деформируются и усиливают затопление. «Стенки дренажных колодцев теряют свою форму, что ведет к попаданию грунта в колодец и ускорению процесса заливания. Во время осадков по адресам, где смонтированы такие колодцы, требуется применение водооткачивающей техники», — пояснил в ответе на запрос агентства руководитель управы Восточного округа Евгений Триль. Колодцы производит тюменский завод гофротруб. По мнению руководства предприятия, системы дренажа должны были решить задачи импортозамещения и осушения городских улиц от воды во время дождей. Тюменская разработка работает в городах Крыма и Хабаровского края. Но для применения в Сибири в нынешнем виде не подходят. Ранее URA.RU рассказывало, какую продукцию собираются производить в Тюмени на замену импортной. Воплотить все планы мешает нехватка финансирования.