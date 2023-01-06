Три человека ранены в результате обстрелов ВСУ в Херсонской области

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Обстрел жилого дома в Макеевке. Макеевка, ДНР, последствия, разрушения, обстрел
ВСУ продолжили обстрелы несмотря на режим прекращения огня Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Три человека получили ранения в результате обстрела ВСУ Херсонской области во время объявленного в зоне СВО режима прекращения огня. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Несмотря на Рождество и объявленное перемирие, националисты из батальона „Цунами“ сегодня в 16:00 из артиллерийских систем обстреляли населенный пункт Алешки», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. По предварительным данным, ранены три человека и повреждены два жилых дома.

5 января президент России Владимир Путин предложил ввести режим прекращения огня на рождественские праздники. Он действует с 6 января с 12 часов по московскому времени. Киев отверг предложение и продолжил вести огонь. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал отказ. Украине предложили руку христианского милосердия, а киевский режим ее отверг, приводит «Национальная служба новостей» слова политика.

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Три человека получили ранения в результате обстрела ВСУ Херсонской области во время объявленного в зоне СВО режима прекращения огня. Об этом сообщили в экстренных службах. «Несмотря на Рождество и объявленное перемирие, националисты из батальона „Цунами“ сегодня в 16:00 из артиллерийских систем обстреляли населенный пункт Алешки», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. По предварительным данным, ранены три человека и повреждены два жилых дома. 5 января президент России Владимир Путин предложил ввести режим прекращения огня на рождественские праздники. Он действует с 6 января с 12 часов по московскому времени. Киев отверг предложение и продолжил вести огонь. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал отказ. Украине предложили руку христианского милосердия, а киевский режим ее отверг, приводит «Национальная служба новостей» слова политика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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