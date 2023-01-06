Три человека ранены в результате обстрелов ВСУ в Херсонской области 06 января 2023 в 20:32 Размер текста - 17 + ВСУ продолжили обстрелы несмотря на режим прекращения огня Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Три человека получили ранения в результате обстрела ВСУ Херсонской области во время объявленного в зоне СВО режима прекращения огня. Об этом сообщили в экстренных службах. «Несмотря на Рождество и объявленное перемирие, националисты из батальона „Цунами“ сегодня в 16:00 из артиллерийских систем обстреляли населенный пункт Алешки», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. По предварительным данным, ранены три человека и повреждены два жилых дома. 5 января президент России Владимир Путин предложил ввести режим прекращения огня на рождественские праздники. Он действует с 6 января с 12 часов по московскому времени. Киев отверг предложение и продолжил вести огонь. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал отказ. Украине предложили руку христианского милосердия, а киевский режим ее отверг, приводит «Национальная служба новостей» слова политика. Три человека получили ранения в результате обстрела ВСУ Херсонской области во время объявленного в зоне СВО режима прекращения огня. Об этом сообщили в экстренных службах. «Несмотря на Рождество и объявленное перемирие, националисты из батальона „Цунами“ сегодня в 16:00 из артиллерийских систем обстреляли населенный пункт Алешки», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. По предварительным данным, ранены три человека и повреждены два жилых дома. 5 января президент России Владимир Путин предложил ввести режим прекращения огня на рождественские праздники. Он действует с 6 января с 12 часов по московскому времени. Киев отверг предложение и продолжил вести огонь. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал отказ. Украине предложили руку христианского милосердия, а киевский режим ее отверг, приводит «Национальная служба новостей» слова политика. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям