Этнографический комплекс в Курганской области посетили более трех тысяч человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Этнографический комплекс под открытым небом с казачьим подворьем и музеем зауральской деревни, который находится в селе Рычково Белозерского округа Курганской области, в новогодние праздники посетили туристы из Москвы, Самары и соседних регионов. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«Во время новогодних каникул этнокомплекс посетили туристы из Тюменской, Свердловской, Омской, Самарской и Московской областей. Но главными гостями были дети из соцучреждений региона. В музее их ждал не только интересный экскурс в прошлое, но и встреча с главным волшебником Нового года — Дедом Морозом в его резиденции», — говорится в сообщении. Всего в праздничные дни «Казачье подворье» и «Музей зауральской деревни» посетили более 3000 гостей.

Ранее URA.RU писало, что в конце декабря в селе Рычково Белозерского округа открылась резиденция Деда Мороза. Взрослые и дети смогли встретиться с главным героем праздника, загадать новогоднее желание и сделать фотографии на память. До этого сообщалось, что открытие резиденции на территории этнокомлпекса переносилось на несколько дней из-за плохой погоды.

В праздничные дни этнокомплекс в селе Рычково Белозерского округа посетили более 3 тысяч курагцев и туристов из других регионов Фото: telegram-канал «Курганская область официально»

В этнокомплекс под открытым небом входят «Казачье подворье» и «Музей зауральской деревни» Фото: telegram-канал «Курганская область официально»