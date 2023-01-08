Этнографический комплекс под открытым небом с казачьим подворьем и музеем зауральской деревни, который находится в селе Рычково Белозерского округа Курганской области, в новогодние праздники посетили туристы из Москвы, Самары и соседних регионов. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».
«Во время новогодних каникул этнокомплекс посетили туристы из Тюменской, Свердловской, Омской, Самарской и Московской областей. Но главными гостями были дети из соцучреждений региона. В музее их ждал не только интересный экскурс в прошлое, но и встреча с главным волшебником Нового года — Дедом Морозом в его резиденции», — говорится в сообщении. Всего в праздничные дни «Казачье подворье» и «Музей зауральской деревни» посетили более 3000 гостей.
В праздничные дни этнокомплекс в селе Рычково Белозерского округа посетили более 3 тысяч курагцев и туристов из других регионов
Фото: telegram-канал «Курганская область официально»
В этнокомплекс под открытым небом входят «Казачье подворье» и «Музей зауральской деревни»
Фото: telegram-канал «Курганская область официально»
Там же маленьких гостей встречала резиденция Деда Мороза
Фото: telegram-канал «Курганская область официально»
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Этнографический комплекс под открытым небом с казачьим подворьем и музеем зауральской деревни, который находится в селе Рычково Белозерского округа Курганской области, в новогодние праздники посетили туристы из Москвы, Самары и соседних регионов. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Во время новогодних каникул этнокомплекс посетили туристы из Тюменской, Свердловской, Омской, Самарской и Московской областей. Но главными гостями были дети из соцучреждений региона. В музее их ждал не только интересный экскурс в прошлое, но и встреча с главным волшебником Нового года — Дедом Морозом в его резиденции», — говорится в сообщении. Всего в праздничные дни «Казачье подворье» и «Музей зауральской деревни» посетили более 3000 гостей. Ранее URA.RU писало, что в конце декабря в селе Рычково Белозерского округа открылась резиденция Деда Мороза. Взрослые и дети смогли встретиться с главным героем праздника, загадать новогоднее желание и сделать фотографии на память. До этого сообщалось, что открытие резиденции на территории этнокомлпекса переносилось на несколько дней из-за плохой погоды.