Учителем года в Кургане станет один из десяти номинантов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане выберут учителя года. Конкурс профмастерства пройдет в 32-й раз, его открытие состоится 26 января. Об этом сообщили в городской администрации.

«В этом году городской конкурс профессионального педагогического мастерства „Учитель года — 2023“ будет проводиться в 32-й раз. Его торжественное открытие запланировано на 26 января. В этом году в номинацию „Учитель года“ заявки подали 10 участников, еще 13 педагогов заявились в номинацию „Воспитатель года“, и ровно столько же — 13 — в номинацию „Педагогический дебют“», — рассказали в мэрии Кургана.

В числе заявившихся на конкурс «Учитель года» 5 педагогов начальных классов, 3 учителя истории и обществознания и 2 преподавателя русского языка и литературы. Они покажут себя в нескольких этапах, а в финале обсудят актуальные для системы образования темы. Победители и лауреаты получат денежные призы, уточнили в мэрии.