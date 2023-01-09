Площадь участка под парковку — 150 квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бизнесмены, владеющие компаниями «Урал-трейд 2» и «Корвет», просят мэрию выделить им участок под парковку в центре Челябинска — недалеко от ТРК «Куба», на данный момент земли находятся в муниципальной собственности. Публичные слушания на эту тему пройдут в Доме архитектора 19 января.

«Провести публичные слушания 19 января 2023 года по рассмотрению проекта внесения изменений в проект межевания территории в части земельных участков. Земли находятся в границах улиц: Цвиллинга, Коммуны, Кирова, Маркса в Центральном районе города Челябинска», — сообщается в документации.

Земельный участок площадью 150 квадратных метров, который на данный момент принадлежит городу, расположен недалеко от дома врача Агапова. Компании «Урал-трейд 2» и «Корвет», владеющие соседними зданиями, прилегающими к участку, хотят разделить его и далее использовать под автопарковку. Каждой фирме, согласно проекту, отойдет по 75 квадратных метров.

Ранее жене бывшего вице-мэра Челябинска Дмитрия Градобоева Светлане разрешили строить сервисно-бытовой комплекс на Университетской набережной. Площадь участка под застройку составила 6 тысяч 220 квадратных метров.

Участок площадью 150 квадратных метров, который на данный момент принадлежит городу, расположен недалеко от дома врача Агапова и ТРК «Куба» Скрин: Администрация г. Челябинск

Согласно проекту, компаниям «Урал-Трейд 2» и «Корвет» отойдет по 75 квадратных метров земли в Центральном районе Челябинска Скрин: Администрация г. Челябинск