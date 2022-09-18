Жители ХМАО скупают путевки в Турцию на школьные каникулы

19 сентября 2022 в 19:25 Размер текста - 17 +

Семейный отдых в топовых отелях Турции обойдется в 200 тысяч рублей Фото: Ритис Бараускас © URA.RU Жители ХМАО начали активно покупать туристические путевки на бархатный сезон в Турцию. Больше всего клиентов интересует конец октября — начало осенних каникул в школах региона. Об этом URA.RU рассказала руководитель агентства путешествий SoloWay в Сургуте Елена Соловьева. «Осенние каникулы вовсю бронируют. Турция продлила летную программу до середины ноября впервые. Цены там ниже, даже чем в Египте. В это время там прохладнее, но море еще теплое, поэтому такой бум. Если мы говорим, про Анталию, то билеты, например, на 29 октября — это как раз начало школьных каникул, стремительно заканчиваются», — прокомментировала корреспонденту агентства Соловьева. Стоимость отдыха в топовых отелях Турции на осенних каникулах обойдется семье из трех человек примерно в 200 тысяч рублей. Среди других направлений актуальными в бархатный сезон остаются Арабские эмираты и Мальдивы. «В Турцию осенью цены дешевле чем летом, поэтому многие едут туда. Там же можно сделать хороший шоппинг. Люди одевают детей там, потому что все раза в три дешевле», — добавляет турагент. Ранее URA.RU сообщало о том, где жители ХМАО могут дешево отдохнуть летом. Тогда только на бюджетные направления Турции путевки на двоих стоили более 150 тысяч рублей.

Жители ХМАО начали активно покупать туристические путевки на бархатный сезон в Турцию. Больше всего клиентов интересует конец октября — начало осенних каникул в школах региона. Об этом URA.RU рассказала руководитель агентства путешествий SoloWay в Сургуте Елена Соловьева. «Осенние каникулы вовсю бронируют. Турция продлила летную программу до середины ноября впервые. Цены там ниже, даже чем в Египте. В это время там прохладнее, но море еще теплое, поэтому такой бум. Если мы говорим, про Анталию, то билеты, например, на 29 октября — это как раз начало школьных каникул, стремительно заканчиваются», — прокомментировала корреспонденту агентства Соловьева. Стоимость отдыха в топовых отелях Турции на осенних каникулах обойдется семье из трех человек примерно в 200 тысяч рублей. Среди других направлений актуальными в бархатный сезон остаются Арабские эмираты и Мальдивы. «В Турцию осенью цены дешевле чем летом, поэтому многие едут туда. Там же можно сделать хороший шоппинг. Люди одевают детей там, потому что все раза в три дешевле», — добавляет турагент. Ранее URA.RU сообщало о том, где жители ХМАО могут дешево отдохнуть летом. Тогда только на бюджетные направления Турции путевки на двоих стоили более 150 тысяч рублей.