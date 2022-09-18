Жители ХМАО скупают путевки в Турцию на школьные каникулы

Жители ХМАО начали активно покупать туристические путевки на бархатный сезон в Турцию. Больше всего клиентов интересует конец октября — начало осенних каникул в школах региона. Об этом URA.RU рассказала руководитель агентства путешествий SoloWay в Сургуте Елена Соловьева.
«Осенние каникулы вовсю бронируют. Турция продлила летную программу до середины ноября впервые. Цены там ниже, даже чем в Египте. В это время там прохладнее, но море еще теплое, поэтому такой бум. Если мы говорим, про Анталию, то билеты, например, на 29 октября — это как раз начало школьных каникул, стремительно заканчиваются», — прокомментировала корреспонденту агентства Соловьева.
Стоимость отдыха в топовых отелях Турции на осенних каникулах обойдется семье из трех человек примерно в 200 тысяч рублей. Среди других направлений актуальными в бархатный сезон остаются Арабские эмираты и Мальдивы. «В Турцию осенью цены дешевле чем летом, поэтому многие едут туда. Там же можно сделать хороший шоппинг. Люди одевают детей там, потому что все раза в три дешевле», — добавляет турагент.
Ранее URA.RU сообщало о том, где жители ХМАО могут дешево отдохнуть летом. Тогда только на бюджетные направления Турции путевки на двоих стоили более 150 тысяч рублей.
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