14 января 2023
13 января 2023

Пара лебедей остались зимовать на Орловском водохранилище в Кургане. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Животные. Челябинск, лебедь
Пара лебедей остались в Кургане Фото:

Два лебедя остались на зимовку на водохранилище в Кургане. Эта информация опубликована в группе «Путешествия по Зауралью (Курган / Зауралье)» в соцсети «ВКонтакте».

«Пара лебедей остались зимовать в Кургане. Они поселились на Орловском водохранилище», — указано в сообщении. Видео, прикрепленное к посту, начало распространяться в соцсети.

В комментариях мнения подписчиков разделились. Одни выразили сомнение в достоверности видеоролика, другие пожалели «птиц, не улетевших в теплые страны». Многие зауральцы начали высказывать свои предположения, почему так произошло. «Может просто ранен один из них?», — считает Алена Аленина.

Согласно информации из открытых источников, лебеди начинают миграцию перед первыми заморозками, сразу после того, как на юг потянутся гуси. При этом пернатые иногда останавливаются на водоемах с большой поверхностью воды, чтобы передохнуть и подкрепиться.

За экспертной оценкой корреспондент URA.RU обратился в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. На момент публикации ответ получен не был.

О случившемся на страусиной ферме под Курганом, когда воссоединилась лебединая пара с Ямала, URA.RU писало несколько лет назад. Историю птиц тогда сравнили с трагедией Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Животные получили имена главных героев произведения.

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Два лебедя остались на зимовку на водохранилище в Кургане. Эта информация опубликована в группе «Путешествия по Зауралью (Курган / Зауралье)» в соцсети «ВКонтакте». «Пара лебедей остались зимовать в Кургане. Они поселились на Орловском водохранилище», — указано в сообщении. Видео, прикрепленное к посту, начало распространяться в соцсети. В комментариях мнения подписчиков разделились. Одни выразили сомнение в достоверности видеоролика, другие пожалели «птиц, не улетевших в теплые страны». Многие зауральцы начали высказывать свои предположения, почему так произошло. «Может просто ранен один из них?», — считает Алена Аленина. Согласно информации из открытых источников, лебеди начинают миграцию перед первыми заморозками, сразу после того, как на юг потянутся гуси. При этом пернатые иногда останавливаются на водоемах с большой поверхностью воды, чтобы передохнуть и подкрепиться. За экспертной оценкой корреспондент URA.RU обратился в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. На момент публикации ответ получен не был. О случившемся на страусиной ферме под Курганом, когда воссоединилась лебединая пара с Ямала, URA.RU писало несколько лет назад. Историю птиц тогда сравнили с трагедией Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Животные получили имена главных героев произведения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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