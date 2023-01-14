Пара лебедей остались в Кургане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Два лебедя остались на зимовку на водохранилище в Кургане. Эта информация опубликована в группе «Путешествия по Зауралью (Курган / Зауралье)» в соцсети «ВКонтакте».

«Пара лебедей остались зимовать в Кургане. Они поселились на Орловском водохранилище», — указано в сообщении. Видео, прикрепленное к посту, начало распространяться в соцсети.

В комментариях мнения подписчиков разделились. Одни выразили сомнение в достоверности видеоролика, другие пожалели «птиц, не улетевших в теплые страны». Многие зауральцы начали высказывать свои предположения, почему так произошло. «Может просто ранен один из них?», — считает Алена Аленина.

Согласно информации из открытых источников, лебеди начинают миграцию перед первыми заморозками, сразу после того, как на юг потянутся гуси. При этом пернатые иногда останавливаются на водоемах с большой поверхностью воды, чтобы передохнуть и подкрепиться.

За экспертной оценкой корреспондент URA.RU обратился в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. На момент публикации ответ получен не был.

О случившемся на страусиной ферме под Курганом, когда воссоединилась лебединая пара с Ямала, URA.RU писало несколько лет назад. Историю птиц тогда сравнили с трагедией Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Животные получили имена главных героев произведения.