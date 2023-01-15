Минобороны: армия РФ уничтожила более 100 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении

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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица
ВС РФ уничтожили 115 бойцов ВСУ, сообщили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Потери украинских бойцов на краснолиманском направлении составили 115 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Потери ВСУ на краснолиманском направлении составили более 115 военнослужащих», — сообщили в telegram-канале Министерства обороны. Также российскими военными было уничтожено шесть украинских транспортных средств.

Ранее военное ведомство сообщило об украинских потерях на купянском направлении. За сутки армия России уничтожила пять диверсионно-разведывательных групп Украины. Также потери личного состава украинских сил составили 30 человек за сутки.

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Потери украинских бойцов на краснолиманском направлении составили 115 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Потери ВСУ на краснолиманском направлении составили более 115 военнослужащих», — сообщили в telegram-канале Министерства обороны. Также российскими военными было уничтожено шесть украинских транспортных средств. Ранее военное ведомство сообщило об украинских потерях на купянском направлении. За сутки армия России уничтожила пять диверсионно-разведывательных групп Украины. Также потери личного состава украинских сил составили 30 человек за сутки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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