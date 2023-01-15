Минобороны: армия РФ уничтожила более 100 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении

ВС РФ уничтожили 115 бойцов ВСУ, сообщили в Минобороны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Потери украинских бойцов на краснолиманском направлении составили 115 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Потери ВСУ на краснолиманском направлении составили более 115 военнослужащих», — сообщили в telegram-канале Министерства обороны. Также российскими военными было уничтожено шесть украинских транспортных средств.

Ранее военное ведомство сообщило об украинских потерях на купянском направлении. За сутки армия России уничтожила пять диверсионно-разведывательных групп Украины. Также потери личного состава украинских сил составили 30 человек за сутки.