16 января 2023

У жителей Кургана появилась возможность обсудить с властями транспортную реформу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, прямой эфир, on line, mic live
Проблемы транспортной реформы в Кургане планирую обсудить в прямом эфире Фото:

Проблемы курганской транспортной реформы будут обсуждать в прямом эфире. Ответы на интересующие вопросы горожане могут получить 17 января. Об этом рассказал депутат Курганской городской думы Иван Камшилов.

«Ответы на вопросы вы можете получить (а можете и не получить) 17 января в прямом эфире. [В обсуждении] примут участие глава города Кургана Елена Ситникова и директор МКУ „Транспортное управление“ Павел Коваленко. Они ответят на ваши вопросы», — написал курганский депутат.

Камшилов также подчеркнул, что телефонные звонки не предусматриваются. Свои вопросы горожанам следует направлять по спецссылке, указанной в мессенджере.

При этом на сайте «Госуслуги» указано, что прямой эфир с директором МКУ «Транспортное управление» намечен на вторник (17 января) на 10:30. Статус встречи: в процессе приема вопросов.

О том, что для транспортной реформы в Кургане запускают 12 новых автобусных маршрутов, URA.RU писало ранее. В конце декабря прошлого года перевозчик, выигравший конкурс по этим направлениям, уклонился от подписания контракта.

Новые автобусные маршруты были запущены в зауральской столице в январе. Пассажирский транспорт вышел в рейсы с обновленными нумерацией и оформлением. С наступлением нового года курганцы оставили более 500 жалоб, связанных с автобусами. В первых числах января горожане были вынуждены тратить деньги на такси из-за возникшей путаницы. Со своей стороны представители власти обещали проконтролировать, чтобы сотрудники градообразующих предприятий добирались на автобусах до работы без опозданий.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».

Проблемы курганской транспортной реформы будут обсуждать в прямом эфире. Ответы на интересующие вопросы горожане могут получить 17 января. Об этом рассказал депутат Курганской городской думы Иван Камшилов. «Ответы на вопросы вы можете получить (а можете и не получить) 17 января в прямом эфире. [В обсуждении] примут участие глава города Кургана Елена Ситникова и директор МКУ „Транспортное управление“ Павел Коваленко. Они ответят на ваши вопросы», — написал курганский депутат. Камшилов также подчеркнул, что телефонные звонки не предусматриваются. Свои вопросы горожанам следует направлять по спецссылке, указанной в мессенджере. При этом на сайте «Госуслуги» указано, что прямой эфир с директором МКУ «Транспортное управление» намечен на вторник (17 января) на 10:30. Статус встречи: в процессе приема вопросов. О том, что для транспортной реформы в Кургане запускают 12 новых автобусных маршрутов, URA.RU писало ранее. В конце декабря прошлого года перевозчик, выигравший конкурс по этим направлениям, уклонился от подписания контракта. Новые автобусные маршруты были запущены в зауральской столице в январе. Пассажирский транспорт вышел в рейсы с обновленными нумерацией и оформлением. С наступлением нового года курганцы оставили более 500 жалоб, связанных с автобусами. В первых числах января горожане были вынуждены тратить деньги на такси из-за возникшей путаницы. Со своей стороны представители власти обещали проконтролировать, чтобы сотрудники градообразующих предприятий добирались на автобусах до работы без опозданий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...