У жителей Кургана появилась возможность обсудить с властями транспортную реформу

Проблемы курганской транспортной реформы будут обсуждать в прямом эфире. Ответы на интересующие вопросы горожане могут получить 17 января. Об этом рассказал депутат Курганской городской думы Иван Камшилов.
«Ответы на вопросы вы можете получить (а можете и не получить) 17 января в прямом эфире. [В обсуждении] примут участие глава города Кургана Елена Ситникова и директор МКУ „Транспортное управление“ Павел Коваленко. Они ответят на ваши вопросы», — написал курганский депутат.
Камшилов также подчеркнул, что телефонные звонки не предусматриваются. Свои вопросы горожанам следует направлять по спецссылке, указанной в мессенджере.
При этом на сайте «Госуслуги» указано, что прямой эфир с директором МКУ «Транспортное управление» намечен на вторник (17 января) на 10:30. Статус встречи: в процессе приема вопросов.
О том, что для транспортной реформы в Кургане запускают 12 новых автобусных маршрутов, URA.RU писало ранее. В конце декабря прошлого года перевозчик, выигравший конкурс по этим направлениям, уклонился от подписания контракта.
Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».
Проблемы курганской транспортной реформы будут обсуждать в прямом эфире. Ответы на интересующие вопросы горожане могут получить 17 января. Об этом рассказал депутат Курганской городской думы Иван Камшилов. «Ответы на вопросы вы можете получить (а можете и не получить) 17 января в прямом эфире. [В обсуждении] примут участие глава города Кургана Елена Ситникова и директор МКУ „Транспортное управление“ Павел Коваленко. Они ответят на ваши вопросы», — написал курганский депутат. Камшилов также подчеркнул, что телефонные звонки не предусматриваются. Свои вопросы горожанам следует направлять по спецссылке, указанной в мессенджере. При этом на сайте «Госуслуги» указано, что прямой эфир с директором МКУ «Транспортное управление» намечен на вторник (17 января) на 10:30. Статус встречи: в процессе приема вопросов. О том, что для транспортной реформы в Кургане запускают 12 новых автобусных маршрутов, URA.RU писало ранее. В конце декабря прошлого года перевозчик, выигравший конкурс по этим направлениям, уклонился от подписания контракта. Новые автобусные маршруты были запущены в зауральской столице в январе. Пассажирский транспорт вышел в рейсы с обновленными нумерацией и оформлением. С наступлением нового года курганцы оставили более 500 жалоб, связанных с автобусами. В первых числах января горожане были вынуждены тратить деньги на такси из-за возникшей путаницы. Со своей стороны представители власти обещали проконтролировать, чтобы сотрудники градообразующих предприятий добирались на автобусах до работы без опозданий.