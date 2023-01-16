У жителей Кургана появилась возможность обсудить с властями транспортную реформу

Проблемы транспортной реформы в Кургане планирую обсудить в прямом эфире Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Проблемы курганской транспортной реформы будут обсуждать в прямом эфире. Ответы на интересующие вопросы горожане могут получить 17 января. Об этом рассказал депутат Курганской городской думы Иван Камшилов.

«Ответы на вопросы вы можете получить (а можете и не получить) 17 января в прямом эфире. [В обсуждении] примут участие глава города Кургана Елена Ситникова и директор МКУ „Транспортное управление“ Павел Коваленко. Они ответят на ваши вопросы», — написал курганский депутат.

Камшилов также подчеркнул, что телефонные звонки не предусматриваются. Свои вопросы горожанам следует направлять по спецссылке , указанной в мессенджере.

При этом на сайте «Госуслуги» указано, что прямой эфир с директором МКУ «Транспортное управление» намечен на вторник (17 января) на 10:30. Статус встречи: в процессе приема вопросов.

О том, что для транспортной реформы в Кургане запускают 12 новых автобусных маршрутов, URA.RU писало ранее. В конце декабря прошлого года перевозчик, выигравший конкурс по этим направлениям, уклонился от подписания контракта.

Новые автобусные маршруты были запущены в зауральской столице в январе. Пассажирский транспорт вышел в рейсы с обновленными нумерацией и оформлением. С наступлением нового года курганцы оставили более 500 жалоб, связанных с автобусами. В первых числах января горожане были вынуждены тратить деньги на такси из-за возникшей путаницы. Со своей стороны представители власти обещали проконтролировать, чтобы сотрудники градообразующих предприятий добирались на автобусах до работы без опозданий.