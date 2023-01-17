Политолог предрек крах Зеленского после ухода Арестовича

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Офис президента Украины скоро завалится, заявил Андрей Ваджра Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После ухода с поста советника офиса президента Украины Алексея Арестовича система, в которой работает президент Украины Владимир Зеленский рухнет. Об этом заявил политолог Андрей Ваджра.

«Вся их структура (офиса президента Украины) скоро завалится. Поэтому еще не факт, что отставка — это для Алексея что-то плохое», — заявил Ваджра. Его слова приводят слова газета «Московский комсомолец».

Алексей Арестович подал документы об отставке 17 января. Причиной стали его слова о причастности ПВО Украины к попаданию ракеты по жилому дому в Днепре. Трагедия унесла жизнь 35 человек, по данным на 16 января. После его слов документы об отставке заявил Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.

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После ухода с поста советника офиса президента Украины Алексея Арестовича система, в которой работает президент Украины Владимир Зеленский рухнет. Об этом заявил политолог Андрей Ваджра. «Вся их структура (офиса президента Украины) скоро завалится. Поэтому еще не факт, что отставка — это для Алексея что-то плохое», — заявил Ваджра. Его слова приводят слова газета «Московский комсомолец». Алексей Арестович подал документы об отставке 17 января. Причиной стали его слова о причастности ПВО Украины к попаданию ракеты по жилому дому в Днепре. Трагедия унесла жизнь 35 человек, по данным на 16 января. После его слов документы об отставке заявил Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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