Политолог предрек крах Зеленского после ухода Арестовича

После ухода с поста советника офиса президента Украины Алексея Арестовича система, в которой работает президент Украины Владимир Зеленский рухнет. Об этом заявил политолог Андрей Ваджра.
«Вся их структура (офиса президента Украины) скоро завалится. Поэтому еще не факт, что отставка — это для Алексея что-то плохое», — заявил Ваджра. Его слова приводят слова газета «Московский комсомолец».
Алексей Арестович подал документы об отставке 17 января. Причиной стали его слова о причастности ПВО Украины к попаданию ракеты по жилому дому в Днепре. Трагедия унесла жизнь 35 человек, по данным на 16 января. После его слов документы об отставке заявил Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
После ухода с поста советника офиса президента Украины Алексея Арестовича система, в которой работает президент Украины Владимир Зеленский рухнет. Об этом заявил политолог Андрей Ваджра. «Вся их структура (офиса президента Украины) скоро завалится. Поэтому еще не факт, что отставка — это для Алексея что-то плохое», — заявил Ваджра. Его слова приводят слова газета «Московский комсомолец». Алексей Арестович подал документы об отставке 17 января. Причиной стали его слова о причастности ПВО Украины к попаданию ракеты по жилому дому в Днепре. Трагедия унесла жизнь 35 человек, по данным на 16 января. После его слов документы об отставке заявил Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.