17 января 2023

В Пермской Думе ищут популярное СМИ, которое расскажет о ней за 2,5 млн

Пермская городская Дума ищет для сотрудничества популярное печатное издание
© Служба новостей «URA.RU»
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7 заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, зал заседания гордумы перми
Победитель конкурса должен иметь не менее 500 тысяч подписчиков «ВКонтакте» Фото:

Пермская городская Дума ищет популярное печатное СМИ, которое расскажет о ее деятельности в том числе в соцсетях. Соответствующий конкурс размещен на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта — 2 млн 570 тысяч рублей.

«Исполнитель обязуется оказать услуги по комплексному информированию населения посредством сетевых изданий, периодических печатных изданий. Срок начала оказания услуг: с даты заключения контракта. Срок окончания оказания услуг: 25.12.2023 г. Оказание услуг осуществляется по заявкам заказчика в течение 1 час с момента направления заявки. Объем оказываемых услуг: 170 информационных материалов в сетевых изданиях и 4 000 кв.см в периодических печатных изданиях», — указано в техзадании.

Сайт должен соответствовать следующим требованиям: иметь постоянно обновляемую (не реже 50-ти раз в месяц) ленту новостей о политических, экономических, социальных и культурных событиях Перми и края, его посещаемость должна быть не менее 3 тыс. посетителей. Также у сайта обязана быть страница в соцсети «ВКонтакте», а подписчиков — более полумиллиона. Срок окончания подачи заявок — 30 января.

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Пермская городская Дума ищет популярное печатное СМИ, которое расскажет о ее деятельности в том числе в соцсетях. Соответствующий конкурс размещен на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта — 2 млн 570 тысяч рублей. «Исполнитель обязуется оказать услуги по комплексному информированию населения посредством сетевых изданий, периодических печатных изданий. Срок начала оказания услуг: с даты заключения контракта. Срок окончания оказания услуг: 25.12.2023 г. Оказание услуг осуществляется по заявкам заказчика в течение 1 час с момента направления заявки. Объем оказываемых услуг: 170 информационных материалов в сетевых изданиях и 4 000 кв.см в периодических печатных изданиях», — указано в техзадании. Сайт должен соответствовать следующим требованиям: иметь постоянно обновляемую (не реже 50-ти раз в месяц) ленту новостей о политических, экономических, социальных и культурных событиях Перми и края, его посещаемость должна быть не менее 3 тыс. посетителей. Также у сайта обязана быть страница в соцсети «ВКонтакте», а подписчиков — более полумиллиона. Срок окончания подачи заявок — 30 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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