В Пермской Думе ищут популярное СМИ, которое расскажет о ней за 2,5 млн

Пермская городская Дума ищет популярное печатное СМИ, которое расскажет о ее деятельности в том числе в соцсетях. Соответствующий конкурс размещен на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта — 2 млн 570 тысяч рублей.
«Исполнитель обязуется оказать услуги по комплексному информированию населения посредством сетевых изданий, периодических печатных изданий. Срок начала оказания услуг: с даты заключения контракта. Срок окончания оказания услуг: 25.12.2023 г. Оказание услуг осуществляется по заявкам заказчика в течение 1 час с момента направления заявки. Объем оказываемых услуг: 170 информационных материалов в сетевых изданиях и 4 000 кв.см в периодических печатных изданиях», — указано в техзадании.
Сайт должен соответствовать следующим требованиям: иметь постоянно обновляемую (не реже 50-ти раз в месяц) ленту новостей о политических, экономических, социальных и культурных событиях Перми и края, его посещаемость должна быть не менее 3 тыс. посетителей. Также у сайта обязана быть страница в соцсети «ВКонтакте», а подписчиков — более полумиллиона. Срок окончания подачи заявок — 30 января.
Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».