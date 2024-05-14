Появился еще один претендент на должность начальника пермского главка полиции

На место начальника пермского ГУ МВД прочат генерала из Алтайского края

14 мая 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

На должность начальника пермского главка полиции есть два претендента Фото: Николай Бастриков © URA.RU Новым начальником ГУ МВД по Пермскому краю может стать замначальника главка Алтайского края генерал-майор полиции Марк Левин. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Это уже вторая кандидатура на пост руководителя пермского главка, ранее эту должность прочили начальнику УМВД по Забайкальскому краю Вячеславу Еговцеву. «Нынешний начальник краевого главка Александр Щеглов находится в отпуске с 11 мая, из которого уже на работу не вернется. Его кресло, скорее всего, займет Марк Левин, который сейчас трудится в Алтайском крае», — рассказал собеседник агентства. По информации другого источника, Еговцев до сих пор остается основным претендентом на должность руководителя пермского главка МВД. Утверждается, что у Левина есть перспективы вернуться в Пермский край, но это произойдет примерно через пять лет. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, а также в пресс-службу ГУ МВД по Алтайскому краю. Левин родился и вырос в Перми, окончил исторический факультет ПГУ. В правоохранительных органах он занимался раскрытием имущественных преступлений, позже был назначен замначальника полиции по оперативной работе УМВД по городу Перми. Впоследствии Левин уехал на работу в Севастополь, а в 2020 году стал заместителем начальника ГУ МВД по Алтайскому краю. В ноябре 2023 года Левин получил звание генерал-майора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым начальником ГУ МВД по Пермскому краю может стать замначальника главка Алтайского края генерал-майор полиции Марк Левин. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Это уже вторая кандидатура на пост руководителя пермского главка, ранее эту должность прочили начальнику УМВД по Забайкальскому краю Вячеславу Еговцеву. «Нынешний начальник краевого главка Александр Щеглов находится в отпуске с 11 мая, из которого уже на работу не вернется. Его кресло, скорее всего, займет Марк Левин, который сейчас трудится в Алтайском крае», — рассказал собеседник агентства. По информации другого источника, Еговцев до сих пор остается основным претендентом на должность руководителя пермского главка МВД. Утверждается, что у Левина есть перспективы вернуться в Пермский край, но это произойдет примерно через пять лет. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, а также в пресс-службу ГУ МВД по Алтайскому краю. Левин родился и вырос в Перми, окончил исторический факультет ПГУ. В правоохранительных органах он занимался раскрытием имущественных преступлений, позже был назначен замначальника полиции по оперативной работе УМВД по городу Перми. Впоследствии Левин уехал на работу в Севастополь, а в 2020 году стал заместителем начальника ГУ МВД по Алтайскому краю. В ноябре 2023 года Левин получил звание генерал-майора.