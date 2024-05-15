Пермякам напомнили о старте продаж билетов на Дягилевский фестиваль

В Перми с 16 мая стартует продажа билетов на Дягилевский фестиваль

16 мая 2024 в 00:59 Размер текста - 17 +

Фестиваль пройдет в июне Фото: Максим Денисов © URA.RU В Перми с 16 мая запустят предварительную продажу билетов на Дягилевский фестиваль. Купить их смогут пользователи сервиса «Яндекс.Афиша». В течение трех дней билеты будут доступны без дополнительного сбора, подчеркивают организаторы. «Предварительная продажа билетов на события фестиваля начнется 16 мая (в 12:00 по Москве) на „Яндекс.Афише“. Покупка будет доступна всем, у кого есть подписка „Яндекс.Плюс“», — написано на официальном сайте организаторов. Дягилевский фестиваль пройдет в прикамской столице с 20 по 29 июня. Несколько концертов будут проведены в историческом корпусе гимназии имени Дягилева. Коллектив musicAeterna Теодора Курентзиса собирается представить на фестивале российскую премьеру оперы Passion («Страсть»). Пермяков уже предупреждали о мошенниках, которые продают фальшивые билеты на событие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми с 16 мая запустят предварительную продажу билетов на Дягилевский фестиваль. Купить их смогут пользователи сервиса «Яндекс.Афиша». В течение трех дней билеты будут доступны без дополнительного сбора, подчеркивают организаторы. «Предварительная продажа билетов на события фестиваля начнется 16 мая (в 12:00 по Москве) на „Яндекс.Афише“. Покупка будет доступна всем, у кого есть подписка „Яндекс.Плюс“», — написано на официальном сайте организаторов. Дягилевский фестиваль пройдет в прикамской столице с 20 по 29 июня. Несколько концертов будут проведены в историческом корпусе гимназии имени Дягилева. Коллектив musicAeterna Теодора Курентзиса собирается представить на фестивале российскую премьеру оперы Passion («Страсть»). Пермяков уже предупреждали о мошенниках, которые продают фальшивые билеты на событие.