15 мая 2024

Пермякам напомнили о старте продаж билетов на Дягилевский фестиваль

В Перми с 16 мая стартует продажа билетов на Дягилевский фестиваль
© Служба новостей «URA.RU»
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Дягилевский фестиваль. Пермь, театр, партер, занавес, театральный концертный зал, пермский театр оперы и балета
Фестиваль пройдет в июне Фото:

В Перми с 16 мая запустят предварительную продажу билетов на Дягилевский фестиваль. Купить их смогут пользователи сервиса «Яндекс.Афиша». В течение трех дней билеты будут доступны без дополнительного сбора, подчеркивают организаторы.

«Предварительная продажа билетов на события фестиваля начнется 16 мая (в 12:00 по Москве) на „Яндекс.Афише“. Покупка будет доступна всем, у кого есть подписка „Яндекс.Плюс“», — написано на официальном сайте организаторов.

Дягилевский фестиваль пройдет в прикамской столице с 20 по 29 июня. Несколько концертов будут проведены в историческом корпусе гимназии имени Дягилева. Коллектив musicAeterna Теодора Курентзиса собирается представить на фестивале российскую премьеру оперы Passion («Страсть»). Пермяков уже предупреждали о мошенниках, которые продают фальшивые билеты на событие.

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В Перми с 16 мая запустят предварительную продажу билетов на Дягилевский фестиваль. Купить их смогут пользователи сервиса «Яндекс.Афиша». В течение трех дней билеты будут доступны без дополнительного сбора, подчеркивают организаторы. «Предварительная продажа билетов на события фестиваля начнется 16 мая (в 12:00 по Москве) на „Яндекс.Афише“. Покупка будет доступна всем, у кого есть подписка „Яндекс.Плюс“», — написано на официальном сайте организаторов. Дягилевский фестиваль пройдет в прикамской столице с 20 по 29 июня. Несколько концертов будут проведены в историческом корпусе гимназии имени Дягилева. Коллектив musicAeterna Теодора Курентзиса собирается представить на фестивале российскую премьеру оперы Passion («Страсть»). Пермяков уже предупреждали о мошенниках, которые продают фальшивые билеты на событие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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