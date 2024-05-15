15 мая 2024

В Перми ночью взорвался и сгорел автомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь потушили пожарные
Огонь потушили пожарные Фото:

В Кировском районе Перми ночью взорвался автомобиль. Видеозапись горящей легковушки очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».

«В 3 часа ночи во дворе дома по ул. Сысольская, 10/4 взорвалась машина. Может быть подожгли», — написал очевидец.

На кадрах видно, что автомобиль находился на парковке. После того, как машина загорелась, на место приехали пожарные и потушили огонь. В пресс-службе краевого МЧС сообщили, что сообщение о горящем автомобиле поступило в 02:49. В 02:58 огонь был полностью потушен, погибших и пострадавших нет.

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В Кировском районе Перми ночью взорвался автомобиль. Видеозапись горящей легковушки очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». «В 3 часа ночи во дворе дома по ул. Сысольская, 10/4 взорвалась машина. Может быть подожгли», — написал очевидец. На кадрах видно, что автомобиль находился на парковке. После того, как машина загорелась, на место приехали пожарные и потушили огонь. В пресс-службе краевого МЧС сообщили, что сообщение о горящем автомобиле поступило в 02:49. В 02:58 огонь был полностью потушен, погибших и пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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