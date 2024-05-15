Огонь потушили пожарные
В Кировском районе Перми ночью взорвался автомобиль. Видеозапись горящей легковушки очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».
«В 3 часа ночи во дворе дома по ул. Сысольская, 10/4 взорвалась машина. Может быть подожгли», — написал очевидец.
На кадрах видно, что автомобиль находился на парковке. После того, как машина загорелась, на место приехали пожарные и потушили огонь. В пресс-службе краевого МЧС сообщили, что сообщение о горящем автомобиле поступило в 02:49. В 02:58 огонь был полностью потушен, погибших и пострадавших нет.
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