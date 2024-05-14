Начальником УМВД по Перми станет полковник полиции Вадим Стрижков

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Заседание городской думы. Курган, полковник, полиция
Полковник Стрижков возглавит управление МВД по городу Перми Фото:

Кресло начальника управления МВД по городу Перми Станислава Кравченко займет его заместитель — полковник Вадим Стрижков. Об этом URA.RU рассказали источники в правоохранительных органах.

«Новым начальником УМВД Перми будет назначен полковник полиции Вадим Стрижков. Он придет на смену Станиславу Кравченко, который сейчас находится в отпуске, а после него отправится на пенсию. Рапорт он уже написал», — рассказали собеседники агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Вадим Стрижков стал замначальника полиции Перми в начале мая. До этого он возглавлял райотдел МВД Свердловского района. По словам инсайдеров, его кандидатура устраивает руководство и сначала он возглавит УМВД в качестве исполняющего обязанности, а впоследствии избавится от приставки.

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Кресло начальника управления МВД по городу Перми Станислава Кравченко займет его заместитель — полковник Вадим Стрижков. Об этом URA.RU рассказали источники в правоохранительных органах. «Новым начальником УМВД Перми будет назначен полковник полиции Вадим Стрижков. Он придет на смену Станиславу Кравченко, который сейчас находится в отпуске, а после него отправится на пенсию. Рапорт он уже написал», — рассказали собеседники агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Вадим Стрижков стал замначальника полиции Перми в начале мая. До этого он возглавлял райотдел МВД Свердловского района. По словам инсайдеров, его кандидатура устраивает руководство и сначала он возглавит УМВД в качестве исполняющего обязанности, а впоследствии избавится от приставки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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