Начальником УМВД по Перми станет полковник полиции Вадим Стрижков

14 мая 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Полковник Стрижков возглавит управление МВД по городу Перми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кресло начальника управления МВД по городу Перми Станислава Кравченко займет его заместитель — полковник Вадим Стрижков. Об этом URA.RU рассказали источники в правоохранительных органах. «Новым начальником УМВД Перми будет назначен полковник полиции Вадим Стрижков. Он придет на смену Станиславу Кравченко, который сейчас находится в отпуске, а после него отправится на пенсию. Рапорт он уже написал», — рассказали собеседники агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Вадим Стрижков стал замначальника полиции Перми в начале мая. До этого он возглавлял райотдел МВД Свердловского района. По словам инсайдеров, его кандидатура устраивает руководство и сначала он возглавит УМВД в качестве исполняющего обязанности, а впоследствии избавится от приставки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кресло начальника управления МВД по городу Перми Станислава Кравченко займет его заместитель — полковник Вадим Стрижков. Об этом URA.RU рассказали источники в правоохранительных органах. «Новым начальником УМВД Перми будет назначен полковник полиции Вадим Стрижков. Он придет на смену Станиславу Кравченко, который сейчас находится в отпуске, а после него отправится на пенсию. Рапорт он уже написал», — рассказали собеседники агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Вадим Стрижков стал замначальника полиции Перми в начале мая. До этого он возглавлял райотдел МВД Свердловского района. По словам инсайдеров, его кандидатура устраивает руководство и сначала он возглавит УМВД в качестве исполняющего обязанности, а впоследствии избавится от приставки.