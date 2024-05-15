15 мая 2024

Пермяков предупредили о снегопадах во второй половине мая

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В городе пойдут осадки в виде снежной крупы
В городе пойдут осадки в виде снежной крупы Фото:

Во второй половине мая в Перми могут пойти осадки в виде снежной крупы. Об этом сообщает telegram-канал «Большая Пермь» со ссылкой на синоптика Андрея Шихова.

«До лета 15 дней, и такие снегопады, как были на прошлой неделе, уже крайне маловероятны. Но осадки в виде снежной крупы еще придут в Пермь», — сказано в сообщении.

Синоптик добавил, что Пермь накроет арктическое вторжение. Оно станет причиной “погодных качелей”. Так, 20 и 21 мая температура воздуха прогреется до +22 градусов, а затем снова похолодает.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во второй половине мая в Перми могут пойти осадки в виде снежной крупы. Об этом сообщает telegram-канал «Большая Пермь» со ссылкой на синоптика Андрея Шихова. «До лета 15 дней, и такие снегопады, как были на прошлой неделе, уже крайне маловероятны. Но осадки в виде снежной крупы еще придут в Пермь», — сказано в сообщении. Синоптик добавил, что Пермь накроет арктическое вторжение. Оно станет причиной “погодных качелей”. Так, 20 и 21 мая температура воздуха прогреется до +22 градусов, а затем снова похолодает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...