Пермяков предупредили о снегопадах во второй половине мая

В городе пойдут осадки в виде снежной крупы
Во второй половине мая в Перми могут пойти осадки в виде снежной крупы. Об этом сообщает telegram-канал «Большая Пермь» со ссылкой на синоптика Андрея Шихова.
«До лета 15 дней, и такие снегопады, как были на прошлой неделе, уже крайне маловероятны. Но осадки в виде снежной крупы еще придут в Пермь», — сказано в сообщении.
Синоптик добавил, что Пермь накроет арктическое вторжение. Оно станет причиной “погодных качелей”. Так, 20 и 21 мая температура воздуха прогреется до +22 градусов, а затем снова похолодает.
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