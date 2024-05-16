В ДТП у паромной переправы к пермской деревне погибли люди

В Чусовском округе (Пермский край) произошло смертельное ДТП недалеко от паромной переправы, ведущей в деревню Красная горка. Об этом сообщили представители регионального управления ГИБДД МВД России в своем telegram-канале.
«На дороге подъезд к паромной переправе в направлении д. Красная горка 16 мая автомобиль Chevrolet Niva съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель и пассажир внедорожника скончались на месте до приезда скорой помощи, еще один пассажир с травмами госпитализирован», — говорится в сообщении представителей Госавтоинспекции.
По данным ГИБДД, водитель не учел скоростной режим и дорожную обстановку. По факту аварии полиция проводит проверку, уточняются все обстоятельства произошедшего.
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В Чусовском округе (Пермский край) произошло смертельное ДТП недалеко от паромной переправы, ведущей в деревню Красная горка. Об этом сообщили представители регионального управления ГИБДД МВД России в своем telegram-канале. «На дороге подъезд к паромной переправе в направлении д. Красная горка 16 мая автомобиль Chevrolet Niva съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель и пассажир внедорожника скончались на месте до приезда скорой помощи, еще один пассажир с травмами госпитализирован», — говорится в сообщении представителей Госавтоинспекции. По данным ГИБДД, водитель не учел скоростной режим и дорожную обстановку. По факту аварии полиция проводит проверку, уточняются все обстоятельства произошедшего.