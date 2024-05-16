В ДТП у паромной переправы к пермской деревне погибли люди

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оцепление недалеко от места крушения вертолета авиаотряда ФСБ. Челябинск , гаи, полиция, гибдд, оцепление, дпс, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
На пермской дороге у Красной горки произошла смертельная авария (архивное фото) Фото:

В Чусовском округе (Пермский край) произошло смертельное ДТП недалеко от паромной переправы, ведущей в деревню Красная горка. Об этом сообщили представители регионального управления ГИБДД МВД России в своем telegram-канале.

«На дороге подъезд к паромной переправе в направлении д. Красная горка 16 мая автомобиль Chevrolet Niva съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель и пассажир внедорожника скончались на месте до приезда скорой помощи, еще один пассажир с травмами госпитализирован», — говорится в сообщении представителей Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, водитель не учел скоростной режим и дорожную обстановку. По факту аварии полиция проводит проверку, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чусовском округе (Пермский край) произошло смертельное ДТП недалеко от паромной переправы, ведущей в деревню Красная горка. Об этом сообщили представители регионального управления ГИБДД МВД России в своем telegram-канале. «На дороге подъезд к паромной переправе в направлении д. Красная горка 16 мая автомобиль Chevrolet Niva съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель и пассажир внедорожника скончались на месте до приезда скорой помощи, еще один пассажир с травмами госпитализирован», — говорится в сообщении представителей Госавтоинспекции. По данным ГИБДД, водитель не учел скоростной режим и дорожную обстановку. По факту аварии полиция проводит проверку, уточняются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...