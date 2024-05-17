В Госдуме поддержали идею запретить продажу энергетиков детям

В России уже в этом году могут ввести запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков детям. Инициатива, над которой работали депутаты Госдумы от всех фракций, получила положительный отзыв правительства, пишут "Известия".
"Запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним могут ввести уже в этом году. Инициатива, разработанная депутатами Госдумы от всех фракций, получила положительный отзыв правительства и может быть принята до конца весенней сессии", — пишет издание.
Механизм контроля таких продаж предстоит еще доработать. Возраст покупателей предлагается проверять, в том числе с помощью биометрии. Разработанный депутатами документ также предлагает установить запрет розничной торговли энергетических напитков для остального населения в таре, превышающей 500 мл.
Представители бизнеса не поддерживают инициативу, ограничивающую продажу безалкогольных тонизирующих напитков и считают ее необоснованной. По словам президента ассоциации «Союзнапитки» Максима Новикова, любое предложение по ограничению продажи пищевого продукта должно быть аргументировано. Но пока нет ни одного полномасштабного исследования, в котором говорилось о проблеме массового негативного влияния безалкогольных энергетических напитков на здоровье лиц до 18 лет.
Употребление энергетических напитков может оказать серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, заявила ранее педиатр высшей категории Лина Мурадова. Она отметила, что после приема энергетика возникает тремор и начинаются скачки артериального давления. Из-за содержания в напитке таких веществ как сахар и многих других, он оказывает бодрящий эффект сильнее, чем кофе.
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