Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в неформальной обстановке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин (слева) и Си Цзиньпин (справа) провели переговоры в Пекине
Владимир Путин (слева) и Си Цзиньпин (справа) провели переговоры в Пекине Фото:

Президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин провели переговоры в неформальной обстановке. На данный момент встреча лидеров двух держав завершилась.

"Неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершились", — передает корреспондент РИА Новости. РФ и Китай 16 мая отмечают 75-летнюю годовщину дипотношений двух стран.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин провели переговоры в неформальной обстановке. На данный момент встреча лидеров двух держав завершилась. "Неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершились", — передает корреспондент РИА Новости. РФ и Китай 16 мая отмечают 75-летнюю годовщину дипотношений двух стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...