Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в неформальной обстановке

Владимир Путин (слева) и Си Цзиньпин (справа) провели переговоры в Пекине
Президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин провели переговоры в неформальной обстановке. На данный момент встреча лидеров двух держав завершилась.
"Неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершились", — передает корреспондент РИА Новости. РФ и Китай 16 мая отмечают 75-летнюю годовщину дипотношений двух стран.
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