Путин прибыл во второй китайский город в рамках своей поездки в КНР

16 мая 2024 в 23:17 Размер текста - 17 +

Владимир Путин прибыл в Харбин Фото: Администрация Президента России Президент России Владимир Путин прибыл в Харбин для участия в VIII Российско-китайском ЭКСПО и IV Российско-китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству. Это событие является частью его государственного визита в Китай, до этого российский лидер был в Пекине. Об этом сообщает ТАСС. «В Харбине российского лидера будет сопровождать заместитель председателя КНР Хань Чжэн по поручению [председателя КНР] Си Цзиньпина», — говорится в материале. Харбин стал вторым китайским городом, который посетил Путин в рамках государственного визита в Китай. После открытия экспо и форума Путин ознакомится с экспозициями выставки, посетит храм Покрова Пресвятой Богородицы и отдаст дань уважения памяти советских солдат, павших в боях за освобождение Китая. Во второй половине дня запланирована его встреча с участниками образовательного процесса Харбинского политехнического университета, после чего президент ответит на вопросы журналистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин прибыл в Харбин для участия в VIII Российско-китайском ЭКСПО и IV Российско-китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству. Это событие является частью его государственного визита в Китай, до этого российский лидер был в Пекине. Об этом сообщает ТАСС. «В Харбине российского лидера будет сопровождать заместитель председателя КНР Хань Чжэн по поручению [председателя КНР] Си Цзиньпина», — говорится в материале. Харбин стал вторым китайским городом, который посетил Путин в рамках государственного визита в Китай. После открытия экспо и форума Путин ознакомится с экспозициями выставки, посетит храм Покрова Пресвятой Богородицы и отдаст дань уважения памяти советских солдат, павших в боях за освобождение Китая. Во второй половине дня запланирована его встреча с участниками образовательного процесса Харбинского политехнического университета, после чего президент ответит на вопросы журналистов.