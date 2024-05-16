Путин прибыл во второй китайский город в рамках своей поездки в КНР

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Государственный визит Владимира Путина в Китай, трап самолета, владимир путин
Владимир Путин прибыл в Харбин Фото:

Президент России Владимир Путин прибыл в Харбин для участия в VIII Российско-китайском ЭКСПО и IV Российско-китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству. Это событие является частью его государственного визита в Китай, до этого российский лидер был в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

«В Харбине российского лидера будет сопровождать заместитель председателя КНР Хань Чжэн по поручению [председателя КНР] Си Цзиньпина», — говорится в материале. Харбин стал вторым китайским городом, который посетил Путин в рамках государственного визита в Китай.

После открытия экспо и форума Путин ознакомится с экспозициями выставки, посетит храм Покрова Пресвятой Богородицы и отдаст дань уважения памяти советских солдат, павших в боях за освобождение Китая. Во второй половине дня запланирована его встреча с участниками образовательного процесса Харбинского политехнического университета, после чего президент ответит на вопросы журналистов.

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Президент России Владимир Путин прибыл в Харбин для участия в VIII Российско-китайском ЭКСПО и IV Российско-китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству. Это событие является частью его государственного визита в Китай, до этого российский лидер был в Пекине. Об этом сообщает ТАСС. «В Харбине российского лидера будет сопровождать заместитель председателя КНР Хань Чжэн по поручению [председателя КНР] Си Цзиньпина», — говорится в материале. Харбин стал вторым китайским городом, который посетил Путин в рамках государственного визита в Китай. После открытия экспо и форума Путин ознакомится с экспозициями выставки, посетит храм Покрова Пресвятой Богородицы и отдаст дань уважения памяти советских солдат, павших в боях за освобождение Китая. Во второй половине дня запланирована его встреча с участниками образовательного процесса Харбинского политехнического университета, после чего президент ответит на вопросы журналистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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