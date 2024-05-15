В споре вокруг Кунгурской ледяной пещеры суд поставили точку

Росприроднадзор не смог в суде оштрафовать оператора Кунгурской ледяной пещеры

16 мая 2024 в 03:09 Размер текста - 17 +

Ледяная пещера является одной из главных достопримечательностей Прикамья Фото: Сергей Русанов © URA.RU У представителей Росприроднадзора не получилось через суд оштрафовать за нарушение пользования недрами ООО «Сталагмит Экскурс». Компания является оператором Кунгурской ледяной пещеры и проводит там экскурсии. Согласно судебным документам, речь идет об иске в 150 тысяч рублей. «Суд, опираясь на преюдициальное решение в рамках другого дела, признал претензии надзорного органа незаконными. ООО не будут штрафовать», — на решение суда «Коммерсант-Прикамье». Собеседники издания считают, что постановление обжаловано не будет. Проверка Росприроднадзора показала, что пещеру посещало больше туристов, чем было установлено техническими нормами. Оператор не проводил расчет теплового баланса объекта и не оценивал влияние на него антропогенного фактора. В итоге юрлицо привлекли к административной ответственности и штрафу. Источник URA.RU в структурах правительства Прикамья подчеркивал, что у «Сталагмит-Экскурс» могли отобрать лицензию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У представителей Росприроднадзора не получилось через суд оштрафовать за нарушение пользования недрами ООО «Сталагмит Экскурс». Компания является оператором Кунгурской ледяной пещеры и проводит там экскурсии. Согласно судебным документам, речь идет об иске в 150 тысяч рублей. «Суд, опираясь на преюдициальное решение в рамках другого дела, признал претензии надзорного органа незаконными. ООО не будут штрафовать», — на решение суда «Коммерсант-Прикамье». Собеседники издания считают, что постановление обжаловано не будет. Проверка Росприроднадзора показала, что пещеру посещало больше туристов, чем было установлено техническими нормами. Оператор не проводил расчет теплового баланса объекта и не оценивал влияние на него антропогенного фактора. В итоге юрлицо привлекли к административной ответственности и штрафу. Источник URA.RU в структурах правительства Прикамья подчеркивал, что у «Сталагмит-Экскурс» могли отобрать лицензию.