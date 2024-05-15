15 мая 2024

В споре вокруг Кунгурской ледяной пещеры суд поставили точку

Росприроднадзор не смог в суде оштрафовать оператора Кунгурской ледяной пещеры
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кунгур, Ледяная пещера. Пермь, вход в пещеру
Ледяная пещера является одной из главных достопримечательностей Прикамья Фото:

У представителей Росприроднадзора не получилось через суд оштрафовать за нарушение пользования недрами ООО «Сталагмит Экскурс». Компания является оператором Кунгурской ледяной пещеры и проводит там экскурсии. Согласно судебным документам, речь идет об иске в 150 тысяч рублей.

«Суд, опираясь на преюдициальное решение в рамках другого дела, признал претензии надзорного органа незаконными. ООО не будут штрафовать», — на решение суда «Коммерсант-Прикамье». Собеседники издания считают, что постановление обжаловано не будет.

Проверка Росприроднадзора показала, что пещеру посещало больше туристов, чем было установлено техническими нормами. Оператор не проводил расчет теплового баланса объекта и не оценивал влияние на него антропогенного фактора. В итоге юрлицо привлекли к административной ответственности и штрафу. Источник URA.RU в структурах правительства Прикамья подчеркивал, что у «Сталагмит-Экскурс» могли отобрать лицензию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У представителей Росприроднадзора не получилось через суд оштрафовать за нарушение пользования недрами ООО «Сталагмит Экскурс». Компания является оператором Кунгурской ледяной пещеры и проводит там экскурсии. Согласно судебным документам, речь идет об иске в 150 тысяч рублей. «Суд, опираясь на преюдициальное решение в рамках другого дела, признал претензии надзорного органа незаконными. ООО не будут штрафовать», — на решение суда «Коммерсант-Прикамье». Собеседники издания считают, что постановление обжаловано не будет. Проверка Росприроднадзора показала, что пещеру посещало больше туристов, чем было установлено техническими нормами. Оператор не проводил расчет теплового баланса объекта и не оценивал влияние на него антропогенного фактора. В итоге юрлицо привлекли к административной ответственности и штрафу. Источник URA.RU в структурах правительства Прикамья подчеркивал, что у «Сталагмит-Экскурс» могли отобрать лицензию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...