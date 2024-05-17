ВСУ атаковали НПЗ в Краснодарском крае

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе по региону. В результате падения одного из аппаратов на территории предприятия произошло возгорание.
"В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, специальные службы приступили к тушению", — сообщил оперштаб в telegram-канале. По его информации, два дрона ВСУ попытались атаковать гражданскую инфраструктуру в Туапсе.
Там отметили, что данных о пострадавших нет. Позже в оперштабе сообщили, что пожар, возникший в результате инцидента, был успешно локализован.
Ранее ВСУ уже предпринимали попытки атаки. Глава региона Вениамин Кондратьев заявил в апреле, что Украина атаковала Краснодарский край с помощью беспилотников. По его словам, все дроны удалось обезвредить.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.