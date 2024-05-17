ВСУ атаковали НПЗ в Краснодарском крае

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Из-за пожара никто не пострадал
Из-за пожара никто не пострадал Фото:

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе по региону. В результате падения одного из аппаратов на территории предприятия произошло возгорание. 

"В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, специальные службы приступили к тушению", — сообщил оперштаб в telegram-канале. По его информации, два дрона ВСУ попытались атаковать гражданскую инфраструктуру в Туапсе.

Там отметили, что данных о пострадавших нет. Позже в оперштабе сообщили, что пожар, возникший в результате инцидента, был успешно локализован.

Ранее ВСУ уже предпринимали попытки атаки. Глава региона Вениамин Кондратьев заявил в апреле, что Украина атаковала Краснодарский край с помощью беспилотников. По его словам, все дроны удалось обезвредить.

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Туапсинский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе по региону. В результате падения одного из аппаратов на территории предприятия произошло возгорание.  "В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, специальные службы приступили к тушению", — сообщил оперштаб в telegram-канале. По его информации, два дрона ВСУ попытались атаковать гражданскую инфраструктуру в Туапсе. Там отметили, что данных о пострадавших нет. Позже в оперштабе сообщили, что пожар, возникший в результате инцидента, был успешно локализован. Ранее ВСУ уже предпринимали попытки атаки. Глава региона Вениамин Кондратьев заявил в апреле, что Украина атаковала Краснодарский край с помощью беспилотников. По его словам, все дроны удалось обезвредить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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