Компания из Татарстана подала в суд на пермский фонд, который помогает обманутым дольщикам

К пермскому фонду, помогающему обманутым дольщикам, подали многомиллионный иск

Компания из Татарстана завершала в Перми строительство нескольких долгостроев Фото: Сергей Русанов © URA.RU

С Пермского фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства взыскивают в суде 216 млн рублей. Исковое заявление в арбитражный суд Прикамья подало ООО «СФ Основание» из Татарстана. Застройщик добивается расторжения договора с фондом, взыскания задолженности и возмещения убытков. Как указано в судебном определении, дело будет рассмотрено в суде 2 июля.

«Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда Пермского края на 02.07.2024 года», — говорится в определении. Учредителем указанного фонда является Пермский край, указано на сайте некоммерческой организации. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу министерства строительства региона, ответ на него ожидается.

ООО «СФ Основание» занималось достройкой нескольких проблемных домов в Перми. Так, компания из Татарстана завершала долгострой на Декабристов, 97, однако не справилась с объемом работ и сорвала сроки сдачи объекта. Также компания достраивала дом на Сокольской, 10Б, оставшийся после банкротства пермского «Треста-14». Ранее власти пообещали, что дом на Сокольской, как и ряд других проблемных объектов, будет сдан к концу текущего года.

Региональный фонд защиты прав обманутых дольщиков был учрежден в 2020 году. Его основная цель — завершение долгостроев.