NYT: США изменили позицию по отправке войск на Украину

Вашингтон планирует отправить на Украину войска для обучения украинских вооруженных сил, но произойдет это не скоро. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна.
"Союзники по НАТО постепенно приближаются к отправке войск на Украину для обучения украинских вооруженных сил...Нехватка рабочей силы в Украине достигла критической точки, и ее положение на поле боя в последние недели серьезно ухудшилось. Украинские официальные лица попросили своих американских коллег и коллег из НАТО помочь обучить 150 000 новобранцев", — пишет The New York Times со ссылкой на Брауна.
Но пока США не намерены отправлять своих инструкторов на территорию Украины, поскольку это поставит под угрозу их жизни. Но в конце концов, "со временем мы доберемся туда”, уверен Чарльз Браун.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее объяснил американцам, как помощь Украине становится вкладом в США. По его словам, отправленные деньги помогают финансировать американские фабрики и создавать новые рабочие места в Соединенных Штатах. Такое заявление Зеленский сделал в интервью ABC News.
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