17 января 2023

В Нижневартовске врач раскрыла подробности о туберкулезе в детском саду

В Нижневартовске выявлен туберкулез в детском саду: ребенок попал под подозрение медиков в мае
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, коляска детская, детсад, детские игрушки, дошкольное учреждение, кукла, детская игрушка
В детском саду Нижневартовска ребенок заболел туберкулезом Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) главный врач туберкулезного диспансера Любовь Борхонова рассказала о подробности о случае выявления больного туберкулезом ребенка в детском саду № 67 «Умка». Борхонова сообщила корреспонденту URA.RU, что под наблюдение ребенок попал в мае из-за пробы Манту, а в декабре у него нашли характерные для заболевания следы.

«Ребенок в мае попал в поле зрения медиков из-за увеличенной реакции Манту. Ему была сделана компьютерная томография легких, но тогда ничего подозрительного исследование не выявило. При повторном обследовании в декабре туберкулиновая проба выросла, и мы направили его на КТ, которое показало наличие небольшого скопления кальцинатов в лимфоузле — это характерный симптом при заболевании закрытой формой туберкулеза у детей», — сообщила Борхонова.

По словам Борхоновой, все контактные были сразу же обследованы, и ни у одного из родителей, работников детского сада или его воспитанников не диагностировали туберкулез. «Речь о вспышке, как заявили раньше в соцсетях, не идет, потому что это единичный случай. Источник заражения не установлен, родители регулярно обследовали ребенка, делали ему пробы Манту, не отказывались от прививок и исследований. Оснований недопуска в дошкольное учреждение в мае из-за одной увеличенной реакции Манту при условии чистых легких на томографии и отсутствии иных симптомов у нас не было. Сейчас ребенок проходит лечение в специализированном детском диспансере в Сургуте, динамика положительная. Мы продолжаем держать ситуацию на контроле и регулярно обследуем всех контактных лиц», — добавила Борхонова.

Ранее URA.RU писало о выявлении в детском саду Нижневартовска ребенка с закрытой формой туберкулеза. В департаменте образования сообщили, что предприняли все необходимые меры безопасности.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В Нижневартовске (ХМАО) главный врач туберкулезного диспансера Любовь Борхонова рассказала о подробности о случае выявления больного туберкулезом ребенка в детском саду № 67 «Умка». Борхонова сообщила корреспонденту URA.RU, что под наблюдение ребенок попал в мае из-за пробы Манту, а в декабре у него нашли характерные для заболевания следы. «Ребенок в мае попал в поле зрения медиков из-за увеличенной реакции Манту. Ему была сделана компьютерная томография легких, но тогда ничего подозрительного исследование не выявило. При повторном обследовании в декабре туберкулиновая проба выросла, и мы направили его на КТ, которое показало наличие небольшого скопления кальцинатов в лимфоузле — это характерный симптом при заболевании закрытой формой туберкулеза у детей», — сообщила Борхонова. По словам Борхоновой, все контактные были сразу же обследованы, и ни у одного из родителей, работников детского сада или его воспитанников не диагностировали туберкулез. «Речь о вспышке, как заявили раньше в соцсетях, не идет, потому что это единичный случай. Источник заражения не установлен, родители регулярно обследовали ребенка, делали ему пробы Манту, не отказывались от прививок и исследований. Оснований недопуска в дошкольное учреждение в мае из-за одной увеличенной реакции Манту при условии чистых легких на томографии и отсутствии иных симптомов у нас не было. Сейчас ребенок проходит лечение в специализированном детском диспансере в Сургуте, динамика положительная. Мы продолжаем держать ситуацию на контроле и регулярно обследуем всех контактных лиц», — добавила Борхонова. Ранее URA.RU писало о выявлении в детском саду Нижневартовска ребенка с закрытой формой туберкулеза. В департаменте образования сообщили, что предприняли все необходимые меры безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...