В Нижневартовске врач раскрыла подробности о туберкулезе в детском саду

В Нижневартовске выявлен туберкулез в детском саду: ребенок попал под подозрение медиков в мае

18 января 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

В детском саду Нижневартовска ребенок заболел туберкулезом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) главный врач туберкулезного диспансера Любовь Борхонова рассказала о подробности о случае выявления больного туберкулезом ребенка в детском саду № 67 «Умка». Борхонова сообщила корреспонденту URA.RU, что под наблюдение ребенок попал в мае из-за пробы Манту, а в декабре у него нашли характерные для заболевания следы. «Ребенок в мае попал в поле зрения медиков из-за увеличенной реакции Манту. Ему была сделана компьютерная томография легких, но тогда ничего подозрительного исследование не выявило. При повторном обследовании в декабре туберкулиновая проба выросла, и мы направили его на КТ, которое показало наличие небольшого скопления кальцинатов в лимфоузле — это характерный симптом при заболевании закрытой формой туберкулеза у детей», — сообщила Борхонова. По словам Борхоновой, все контактные были сразу же обследованы, и ни у одного из родителей, работников детского сада или его воспитанников не диагностировали туберкулез. «Речь о вспышке, как заявили раньше в соцсетях, не идет, потому что это единичный случай. Источник заражения не установлен, родители регулярно обследовали ребенка, делали ему пробы Манту, не отказывались от прививок и исследований. Оснований недопуска в дошкольное учреждение в мае из-за одной увеличенной реакции Манту при условии чистых легких на томографии и отсутствии иных симптомов у нас не было. Сейчас ребенок проходит лечение в специализированном детском диспансере в Сургуте, динамика положительная. Мы продолжаем держать ситуацию на контроле и регулярно обследуем всех контактных лиц», — добавила Борхонова. Ранее URA.RU писало о выявлении в детском саду Нижневартовска ребенка с закрытой формой туберкулеза. В департаменте образования сообщили, что предприняли все необходимые меры безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) главный врач туберкулезного диспансера Любовь Борхонова рассказала о подробности о случае выявления больного туберкулезом ребенка в детском саду № 67 «Умка». Борхонова сообщила корреспонденту URA.RU, что под наблюдение ребенок попал в мае из-за пробы Манту, а в декабре у него нашли характерные для заболевания следы. «Ребенок в мае попал в поле зрения медиков из-за увеличенной реакции Манту. Ему была сделана компьютерная томография легких, но тогда ничего подозрительного исследование не выявило. При повторном обследовании в декабре туберкулиновая проба выросла, и мы направили его на КТ, которое показало наличие небольшого скопления кальцинатов в лимфоузле — это характерный симптом при заболевании закрытой формой туберкулеза у детей», — сообщила Борхонова. По словам Борхоновой, все контактные были сразу же обследованы, и ни у одного из родителей, работников детского сада или его воспитанников не диагностировали туберкулез. «Речь о вспышке, как заявили раньше в соцсетях, не идет, потому что это единичный случай. Источник заражения не установлен, родители регулярно обследовали ребенка, делали ему пробы Манту, не отказывались от прививок и исследований. Оснований недопуска в дошкольное учреждение в мае из-за одной увеличенной реакции Манту при условии чистых легких на томографии и отсутствии иных симптомов у нас не было. Сейчас ребенок проходит лечение в специализированном детском диспансере в Сургуте, динамика положительная. Мы продолжаем держать ситуацию на контроле и регулярно обследуем всех контактных лиц», — добавила Борхонова. Ранее URA.RU писало о выявлении в детском саду Нижневартовска ребенка с закрытой формой туберкулеза. В департаменте образования сообщили, что предприняли все необходимые меры безопасности.