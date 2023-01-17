В Нижневартовске у детсадовца обнаружили туберкулез

18 января 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

В детском саду после выявления больного туберкулезом ребенка санировали помещения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) выявили туберкулез у воспитанника детского сада № 67 «Умка». В официальном telegram-канале мэрии сообщили, что вспышки заболевания в саду нет, а ребенок его не посещает. «В соцсетях и СМИ распространяется информация о выявлении у одного воспитанника детского сада №67 „Умка“ туберкулеза. По информации детской поликлиники, у одного ребенка диагностирована пассивная форма заболевания. Он получает лечение, детский сад не посещает. Вспышки заболевания в детском саду нет», — говорится в сообщении. По данным мэрии, в «Умке» приняты все меры в соответствии с требованиями СанПиН. «Контактным детям выданы направления на профосмотр в медицинском учреждении. По информации департамента образования администрации города, в четверг с родителями проведут собрание», — добавили в мэрии.

В Нижневартовске (ХМАО) выявили туберкулез у воспитанника детского сада № 67 «Умка». В официальном telegram-канале мэрии сообщили, что вспышки заболевания в саду нет, а ребенок его не посещает. «В соцсетях и СМИ распространяется информация о выявлении у одного воспитанника детского сада №67 „Умка“ туберкулеза. По информации детской поликлиники, у одного ребенка диагностирована пассивная форма заболевания. Он получает лечение, детский сад не посещает. Вспышки заболевания в детском саду нет», — говорится в сообщении. По данным мэрии, в «Умке» приняты все меры в соответствии с требованиями СанПиН. «Контактным детям выданы направления на профосмотр в медицинском учреждении. По информации департамента образования администрации города, в четверг с родителями проведут собрание», — добавили в мэрии.