В Нижневартовске у детсадовца обнаружили туберкулез

В Нижневартовске (ХМАО) выявили туберкулез у воспитанника детского сада № 67 «Умка». В официальном telegram-канале мэрии сообщили, что вспышки заболевания в саду нет, а ребенок его не посещает.
«В соцсетях и СМИ распространяется информация о выявлении у одного воспитанника детского сада №67 „Умка“ туберкулеза. По информации детской поликлиники, у одного ребенка диагностирована пассивная форма заболевания. Он получает лечение, детский сад не посещает. Вспышки заболевания в детском саду нет», — говорится в сообщении.
По данным мэрии, в «Умке» приняты все меры в соответствии с требованиями СанПиН. «Контактным детям выданы направления на профосмотр в медицинском учреждении. По информации департамента образования администрации города, в четверг с родителями проведут собрание», — добавили в мэрии.
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