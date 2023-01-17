Собчак упрекнула власти ЯНАО в отказе поддержать социальный проект для детей

Ксения Собчак отметила, что чиновники ставят в приоритет поддержку детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналистка Ксения Собчак упрекнула правительство ЯНАО в том, что они финансово не поддерживают проект для детей «Мишутка и друзья», который выпускает журналы и распространяет их в детских садах и школах. Об этом она сообщила в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

«Сегодня хочу рассказать вам о детском журнале „Мишутка и друзья“, выходящем на Ямале бесплатно уже больше года, но который отказываются поддерживать региональные власти ЯНАО», — написала Ксения Собчак. Известно, что детский журнал «Мишутка и друзья» является бесплатным. Он распространялся на борту авиакомпании «Ямал», детский садах, школах и администрациях ЯНАО.

Журналистка отметила, что журнал финансировался частными компаниями не на постоянной основе, поэтому главред журнала Ольга Важенина обратилась к губернатору Дмитрию Артюхову с просьбой выделить средства на детский соцпроект. Власти региона смогли предложить проекту лишь разовую социальную поддержку. «На государственном уровне чиновники постоянно подчеркивают, что дети — наш приоритет, а малый бизнес — надо поддерживать. Хочется верить, что эти слова реализуют на практике, а на детский журнал „Мишутка и друзья“ обратят внимание не только власти ЯНАО, но и ХМАО-Югры, Челябинска», — добавила Собчак.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Ксения Собчак отреагировала на видео рабочих из Ноябрьска, которые выбрали оригинальный способ передвижения — на тележках. «Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот — задом наперед», — написала журналистка.