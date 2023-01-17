Власти ЯНАО отреагировали на обвинения Собчак

Власти ЯНАО не помогли журналу, о котором писала Собчак, из-за документов

Редакция детского журнала не предоставила необходимые документы для заключения договора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Редакция детского журнала «Мишутка и друзья» не предоставила документы и смету, которые были необходимы для заключения договора в установленном законом порядке. Об этом URU.RU сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Заключение договоров с любыми изданиями возможно исключительно в установленной законом форме — например, через торги, во избежание коррупционной составляющей. Для ознакомления с потребностями и возможностями журнала учредителям издания было предложено направить детализированную смету. Этого сделано не было», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе правительства пояснили, что кроме письма с просьбой о финансировании, учредители проекта ничего не предоставили. При этом власти указывали на то, что финансовая поддержка оказывается лишь в случае предоставления необходимого пакета документов.

Ранее URU.RU сообщало, что правительство ЯНАО упрекнули в нежелании поддерживать детский журнал «Мишутка и друзья». Такое мнение выразила журналистка Ксения Собчак, опубликовав пост в своем telegram-канале.