Прокуратура помогла тренеру рекордсмена России получить выплату от курганских властей

Курганские власти выплатили премию тренеру рекордсмена России после вмешательства прокуратуры. Информация появилась на сайте Курганской областной прокуратуры.
«В целях восстановления прав гражданина прокуратура области обратилась в Курганский городской суд с исковым заявлением о возложении на региональный профильный департамент обязанности произвести (спортивному тренеру) соответствующую выплату. Суд удовлетворил требования прокурора», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Выплата тренеру, занимающейся с девочкой, установившей несколько рекордов России по плаванию среди детей с ограниченными возможностями, произведена в соответствии с судебным решением.
Женщине и ее подопечной полагались выплаты в размере нескольких сотен тысяч рублей за спортивные достижения на всероссийских соревнованиях. Девочке выплатили деньги от правительства. Тренеру же в управлении физкультуры и спорта в выплате отказали, сославшись на отсутствие необходимых документов. После обращения в прокуратуру и рассмотрения в суде, дело было решено в пользу спортивного тренера.
Ранее URA.RU сообщало, что спортивный тренер не получила выплату за достижения ее подопечной. Женщине пришлось обратиться в прокуратуру, чтобы ей помогли добиться выплаты от чиновников
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