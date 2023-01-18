Курганские власти придумали, как обеспечить предприятия десятками тысяч работников. Видео

В Курганской области создадут специальные образовательные центры

19 января 2023 в 19:37 Размер текста - 17 +

В новых образовательных центрах будут готовить кадры для предприятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области создадут образовательные центры, чтобы обеспечить кадрами предприятия. В центрах объединят школьников. Студентов техникумов и крупных работодателей. Об этом рассказал директор регионального департамента образования и науки Андрей Кочеров. Его видеокомментарий опубликован в официальной группе правительства Курганской области в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». По данным властей, на заводах свободно порядка десяти тысяч рабочих мест. «Каждое из новых предприятий требует квалифицированных рабочих. По поручению губернатора Курганской области [Вадима Шумкова] начата перезагрузка системы среднего профессионального образования. Одним из ее этапов станет создание образовательных центров. Такое учреждение соединит как школьное образование, так и среднее специальное», — пояснил Кочеров. В пресс-службе правительства региона добавили, что на предприятиях области порядка десяти тысяч свободных рабочих мест. Кочеров отметил, что школьники с восьмого-девятого классов начнут получать навыки профессии. Студенты техникумов и колледжей будут изучать общие предметы в удобных условиях, а работодатели будут готовить себе будущие кадры. «Пилотным проектом станет город Петухово. В образовательный центр объединят школу и филиал техникума» — заключил чиновник. Ранее URA.RU писало, что в техникумах и колледжах Курганской области убирают специальности, которые не востребованы у работодателей. В регионе, по словам губернатора, растет спрос на инженеров и кадры для строительной отрасли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области создадут образовательные центры, чтобы обеспечить кадрами предприятия. В центрах объединят школьников. Студентов техникумов и крупных работодателей. Об этом рассказал директор регионального департамента образования и науки Андрей Кочеров. Его видеокомментарий опубликован в официальной группе правительства Курганской области в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». По данным властей, на заводах свободно порядка десяти тысяч рабочих мест. «Каждое из новых предприятий требует квалифицированных рабочих. По поручению губернатора Курганской области [Вадима Шумкова] начата перезагрузка системы среднего профессионального образования. Одним из ее этапов станет создание образовательных центров. Такое учреждение соединит как школьное образование, так и среднее специальное», — пояснил Кочеров. В пресс-службе правительства региона добавили, что на предприятиях области порядка десяти тысяч свободных рабочих мест. Кочеров отметил, что школьники с восьмого-девятого классов начнут получать навыки профессии. Студенты техникумов и колледжей будут изучать общие предметы в удобных условиях, а работодатели будут готовить себе будущие кадры. «Пилотным проектом станет город Петухово. В образовательный центр объединят школу и филиал техникума» — заключил чиновник. Ранее URA.RU писало, что в техникумах и колледжах Курганской области убирают специальности, которые не востребованы у работодателей. В регионе, по словам губернатора, растет спрос на инженеров и кадры для строительной отрасли.