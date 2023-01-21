Минобороны Великобритании сделало громкое заявление о ходе конфликта на Украине

Российская армия может продвинуться на артемовском направлении. Такая возможность вполне реальна, заявили в министерстве обороны Великобритании.
«В целом боевые действия зашли в тупик. Однако существует реальная возможность локального продвижения российских военных в районе Бахмута», — сказано в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.
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Российская армия может продвинуться на артемовском направлении. Такая возможность вполне реальна, заявили в министерстве обороны Великобритании. «В целом боевые действия зашли в тупик. Однако существует реальная возможность локального продвижения российских военных в районе Бахмута», — сказано в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter. Об успехах российской армии в районе Бахмута (Артемовска) сообщили также в немецкой разведке. Федеральная разведывательная служба Германии рассказала, что украинская армия теряет «трехзначное число солдат» каждые сутки. Потери России менее существенны, поэтому ВС РФ готовы к наступлению.