Французский экономист назвал способ разрушить финансовую гегемонию США

Французский экономист Жак Сапир: защита инвестиций иностранцев в активы РФ разрушит финансовую гегемонию США

23 января 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Санкции Запада против России привели к эрозии доллароцентричной финансовой системы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Россия способна ускорить разрушение мировой финансовой гегемонии США, если в ответ на санкции, заморозку государственных валютных резервов и угрозы конфисковать имущество россиян будет защищать инвестиции иностранцев в российские активы. Об этом заявил профессор экономики Парижской Высшей школы социальных наук (EHESS), иностранный член Российской академии наук (РАН) Жак Сапир, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о конфискации активов бизнесмена Романа Абрамовича в Канаде. «Безусловно, Россия может принять аналогичные ответные меры (конфисковать активы иностранцев в РФ — прим. URA.RU), но если она поступит таким образом, то это, вероятно, подорвет российскую экономику. Лучше для России было бы объявить, что она выступает против подобных механизмов и будет принимать меры по защите зарубежных инвесторов от действий их собственных правительств. Это стало бы первым шагом на пути создания вместе с другими странами новой международной финансовой системы. В результате мир пришел бы к разрушению доллароцентричной финансовой модели», — сказал профессор Жак Сапир URA.RU в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай» о рисках для российских активов на Западе. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о запуске процесса ареста и конфискации активов находящегося под санкциями российского бизнесмена Романа Абрамовича в декабре. Канадское правительство намерено отнять у Абрамовича около 26 миллионов долларов (примерно 1,8 миллиарда рублей). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия способна ускорить разрушение мировой финансовой гегемонии США, если в ответ на санкции, заморозку государственных валютных резервов и угрозы конфисковать имущество россиян будет защищать инвестиции иностранцев в российские активы. Об этом заявил профессор экономики Парижской Высшей школы социальных наук (EHESS), иностранный член Российской академии наук (РАН) Жак Сапир, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о конфискации активов бизнесмена Романа Абрамовича в Канаде. «Безусловно, Россия может принять аналогичные ответные меры (конфисковать активы иностранцев в РФ — прим. URA.RU), но если она поступит таким образом, то это, вероятно, подорвет российскую экономику. Лучше для России было бы объявить, что она выступает против подобных механизмов и будет принимать меры по защите зарубежных инвесторов от действий их собственных правительств. Это стало бы первым шагом на пути создания вместе с другими странами новой международной финансовой системы. В результате мир пришел бы к разрушению доллароцентричной финансовой модели», — сказал профессор Жак Сапир URA.RU в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай» о рисках для российских активов на Западе. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о запуске процесса ареста и конфискации активов находящегося под санкциями российского бизнесмена Романа Абрамовича в декабре. Канадское правительство намерено отнять у Абрамовича около 26 миллионов долларов (примерно 1,8 миллиарда рублей).