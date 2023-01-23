Жительница ЯНАО пожаловалась на равнодушное отношение врачей к тяжелобольной бабушке

Медики не оказывали пожилой пациентке внимания Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жительница ЯНАО пожаловалась на равнодушных врачей в больнице села Аксарка (ЯНАО), которые якобы не оказали должного внимания и ухода тяжелобольной бабушке. Об этом Анастасия Пильник рассказала в соцсети «ВКонтакте».

«Хотелось бы написать про Аксарковскую больницу, а точнее про равнодушие мед персонала общего отделения! Я понимаю старое здание, мест мало, санитарные условия не позволяют. Лежит там бабушка с тяжелым заболеванием из села Харсаим. Совершено не может себя обслуживать, требующая специального ухода. А к ней такое отношение, и это все видят, в том числе, и врачи, санитарки, медсестры, старшая медсестра. Неоднократно им делали замечания, но реакции ноль. Никто даже не хочет в палату заходить», — рассказала автор. Женщина также добавила, что пожилая пациентка скончалась.

Автор поста уточнила, что пенсионерке помогали пациенты, а также ситуация изменилась после визита главного врача. При этом пользователей в комментариях возмутила описанная история. «Это не первая история в этой больнице!». — написала Эля Купина. «И все это чистая правда, все это видели, пациенты лежащие в этой больнице. И даже соцработник приходила возмущалась отношением к бабушке», — добавила Лана Гаан.

В окружном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что по этому случаю выясняются все обстоятельства. «По ситуации главный врач больницы проводит служебную проверку. В случае подтверждения фактов, о которых пишет автор, к медработникам будут приняты все необходимые меры», — подчеркнули там.

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