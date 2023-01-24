Большая часть работодателей в ЯНАО считает, что внешность помогает при трудоустройстве

25 января 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Для ямальских работодателей внешность является немаловажным пунктом при трудоустройстве сотрудника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО семь из десяти работодателей считают, что внешняя красота может помочь при трудоустройстве. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании SuperJob. «В опросе приняли участие представители экономически активного населения и работодатели из ЯНАО. В том, что привлекательная внешность может помочь соискателю при трудоустройстве и в построении карьеры, сегодня убеждены 69% менеджеров по персоналу в городе», — говорится в сообщении. При этом 45% работодателей из Ямала утверждают, что внешность никак не влияет на построение карьеры в их организациях. 58% ямальцев считают, что хорошие внешние данные помогают при трудоустройстве и в построении карьеры. «В важности внешней красоты чаще всего убеждены респонденты, которые не считают себя красивыми (68%). Меньше всего тех, кто согласен, что привлекательность играет заметную роль в карьере, среди опрошенных старше 45 лет (55%)», — добавили в SuperJob. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО, которые прогуливали школу, зарабатывают больше, чем те, кто прилежно учился. По данным опроса, бывшие прогульщики зарабатывают от 80 тысяч рублей и больше.

В ЯНАО семь из десяти работодателей считают, что внешняя красота может помочь при трудоустройстве. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании SuperJob. «В опросе приняли участие представители экономически активного населения и работодатели из ЯНАО. В том, что привлекательная внешность может помочь соискателю при трудоустройстве и в построении карьеры, сегодня убеждены 69% менеджеров по персоналу в городе», — говорится в сообщении. При этом 45% работодателей из Ямала утверждают, что внешность никак не влияет на построение карьеры в их организациях. 58% ямальцев считают, что хорошие внешние данные помогают при трудоустройстве и в построении карьеры. «В важности внешней красоты чаще всего убеждены респонденты, которые не считают себя красивыми (68%). Меньше всего тех, кто согласен, что привлекательность играет заметную роль в карьере, среди опрошенных старше 45 лет (55%)», — добавили в SuperJob. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО, которые прогуливали школу, зарабатывают больше, чем те, кто прилежно учился. По данным опроса, бывшие прогульщики зарабатывают от 80 тысяч рублей и больше.