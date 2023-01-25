Пермские власти хотят потратить миллионы на гостиницы и фуршеты

На гостиницы и фуршеты выделяется два миллиона рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Пермском крае власти через аукцион ищут подрядчиков для оказания услуг по организации питания с выездным обслуживанием и размещению постояльцев в люксовых номерах гостиниц. Начальная и максимальная цена контрактов по двум лотам составляет два миллиона рублей. Конкурсная документация опубликована в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

«Объект закупки — предоставление кофе-брейка, фуршета и обедов в соответствии с меню. Наименования продукции — бутерброд с бужениной, корзиночки с перепелиным яйцом и икрой, канапе из сыра с фруктами, салат из помидоров и огурцов, биточек мясной, крендель глазированный. Напитки — кофе, чай черный с лимоном», — указано в техзадании к одному из лотов.

Под услугами гостиниц подразумевается предоставление номеров, в том числе класса «люкс» для группового размещения до пяти человек. В стоимость проживания также включена организация завтраков, обедов и ужинов для постояльцев, в том числе предоставление детского питания. Организатором торгов выступает государственное краевое бюджетное учреждение «Центр по реализации проектов в сфере культуры». Итоги аукционов должны подвести 13 февраля 2023 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на организацию фуршетов для участников мероприятий объявила пермская гордума. В меню указаны канапе, бутерброды, пирожки, холодные и горячие закуски, сезонные фрукты и десерты.