Тела погибших на СВО военнослужащих из ХМАО отправили домой после обращения к омбудсмену

25 января 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

Тела погибших на СВО жителей Югры отправили на родину Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий из Нижневартовска на встрече с уполномоченным по правам человека в ХМАО Натальей Стребковой рассказал, что в морге одного из городов Южного федерального округа находятся тела его однополчан, погибших в ходе СВО, и попросил содействия при отправке их в Югру. Омбудсмен ответила, что возьмет вопрос на контроль, и через несколько часов сообщила корреспонденту URA.RU, что погибшие отправлены в ХМАО. «Один из военнослужащих, проходящий лечение, обратился с просьбой, которая не входит в подведомственность омбудсмена — посодействовать в возращении на родину тел погибших на СВО однополчан, отправка которых по неизвестным причинам не произошла сразу же. Вопрос был положительно решен Министерством обороны: в кратчайшие сроки. „Груз-200“ отправлен в Югру», — прокомментировала Стребкова. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что цель спецоперации на Украине — защита жителей и территорий Донбасса. Для этого, по словам президента, на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей были проведены референдумы о присоединении к России.

Военнослужащий из Нижневартовска на встрече с уполномоченным по правам человека в ХМАО Натальей Стребковой рассказал, что в морге одного из городов Южного федерального округа находятся тела его однополчан, погибших в ходе СВО, и попросил содействия при отправке их в Югру. Омбудсмен ответила, что возьмет вопрос на контроль, и через несколько часов сообщила корреспонденту URA.RU, что погибшие отправлены в ХМАО. «Один из военнослужащих, проходящий лечение, обратился с просьбой, которая не входит в подведомственность омбудсмена — посодействовать в возращении на родину тел погибших на СВО однополчан, отправка которых по неизвестным причинам не произошла сразу же. Вопрос был положительно решен Министерством обороны: в кратчайшие сроки. „Груз-200“ отправлен в Югру», — прокомментировала Стребкова. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что цель спецоперации на Украине — защита жителей и территорий Донбасса. Для этого, по словам президента, на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей были проведены референдумы о присоединении к России.