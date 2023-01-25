Тела погибших на СВО военнослужащих из ХМАО отправили домой после обращения к омбудсмену

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво, погибщий
Тела погибших на СВО жителей Югры отправили на родину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Нижневартовска на встрече с уполномоченным по правам человека в ХМАО Натальей Стребковой рассказал, что в морге одного из городов Южного федерального округа находятся тела его однополчан, погибших в ходе СВО, и попросил содействия при отправке их в Югру. Омбудсмен ответила, что возьмет вопрос на контроль, и через несколько часов сообщила корреспонденту URA.RU, что погибшие отправлены в ХМАО.

«Один из военнослужащих, проходящий лечение, обратился с просьбой, которая не входит в подведомственность омбудсмена — посодействовать в возращении на родину тел погибших на СВО однополчан, отправка которых по неизвестным причинам не произошла сразу же. Вопрос был положительно решен Министерством обороны: в кратчайшие сроки. „Груз-200“ отправлен в Югру», — прокомментировала Стребкова.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что цель спецоперации на Украине — защита жителей и территорий Донбасса. Для этого, по словам президента, на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей были проведены референдумы о присоединении к России.

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Военнослужащий из Нижневартовска на встрече с уполномоченным по правам человека в ХМАО Натальей Стребковой рассказал, что в морге одного из городов Южного федерального округа находятся тела его однополчан, погибших в ходе СВО, и попросил содействия при отправке их в Югру. Омбудсмен ответила, что возьмет вопрос на контроль, и через несколько часов сообщила корреспонденту URA.RU, что погибшие отправлены в ХМАО. «Один из военнослужащих, проходящий лечение, обратился с просьбой, которая не входит в подведомственность омбудсмена — посодействовать в возращении на родину тел погибших на СВО однополчан, отправка которых по неизвестным причинам не произошла сразу же. Вопрос был положительно решен Министерством обороны: в кратчайшие сроки. „Груз-200“ отправлен в Югру», — прокомментировала Стребкова. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что цель спецоперации на Украине — защита жителей и территорий Донбасса. Для этого, по словам президента, на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей были проведены референдумы о присоединении к России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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