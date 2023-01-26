Власти Нижневартвоска предложили «Роснефти» заменить спонсорский проект

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ПМЭФ-2015. Стенды. Санкт-Петербург, роснефть, стенд
«Роснефть» рассматривает предложение обновить парк аттракционов вместо строительства технопарка Фото:

Мэрия Нижневартовска направила в департамент недропользования ХМАО предложение о переносе части средств компании «Роснефть», запланированных на строительство технопарка «Кванториум» на реконструкцию парка Победы в центре города. Вице-мэр Нижневартовска по экономике и финансам Ирина Мурашко сообщила на совместном заседании профильных думских комитетов, что речь идет о 125 миллионах рублей.

«В четвертом квартале нами направлено предложение в департамент недропользования ХМАО о переносе части средств компании „Роснефть“, запланированных на строительство технопарка „Кванториум“ на реконструкцию парка Победы. Речь идет о сумме порядка 125 миллионов рублей», — прокомментировала Мурашко.

По словам вице-мэра, предложение находится на рассмотрении в «Роснефти». «Получить ответ мы ожидаем в феврале», — уточнила Мурашко.

Ранее парк Победы предполагалось обновлять в рамках концессионного соглашения, но инвестора, готовый вложить в реконструкцию рекреационной зоны и аттракционов более 400 миллионов рублей, власти Нижневартовска так и не смогли найти.

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Мэрия Нижневартовска направила в департамент недропользования ХМАО предложение о переносе части средств компании «Роснефть», запланированных на строительство технопарка «Кванториум» на реконструкцию парка Победы в центре города. Вице-мэр Нижневартовска по экономике и финансам Ирина Мурашко сообщила на совместном заседании профильных думских комитетов, что речь идет о 125 миллионах рублей. «В четвертом квартале нами направлено предложение в департамент недропользования ХМАО о переносе части средств компании „Роснефть“, запланированных на строительство технопарка „Кванториум“ на реконструкцию парка Победы. Речь идет о сумме порядка 125 миллионов рублей», — прокомментировала Мурашко. По словам вице-мэра, предложение находится на рассмотрении в «Роснефти». «Получить ответ мы ожидаем в феврале», — уточнила Мурашко. Ранее парк Победы предполагалось обновлять в рамках концессионного соглашения, но инвестора, готовый вложить в реконструкцию рекреационной зоны и аттракционов более 400 миллионов рублей, власти Нижневартовска так и не смогли найти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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