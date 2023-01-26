Власти Нижневартвоска предложили «Роснефти» заменить спонсорский проект

26 января 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

«Роснефть» рассматривает предложение обновить парк аттракционов вместо строительства технопарка Фото: Александр Мамаев © URA.RU Мэрия Нижневартовска направила в департамент недропользования ХМАО предложение о переносе части средств компании «Роснефть», запланированных на строительство технопарка «Кванториум» на реконструкцию парка Победы в центре города. Вице-мэр Нижневартовска по экономике и финансам Ирина Мурашко сообщила на совместном заседании профильных думских комитетов, что речь идет о 125 миллионах рублей. «В четвертом квартале нами направлено предложение в департамент недропользования ХМАО о переносе части средств компании „Роснефть“, запланированных на строительство технопарка „Кванториум“ на реконструкцию парка Победы. Речь идет о сумме порядка 125 миллионов рублей», — прокомментировала Мурашко. По словам вице-мэра, предложение находится на рассмотрении в «Роснефти». «Получить ответ мы ожидаем в феврале», — уточнила Мурашко. Ранее парк Победы предполагалось обновлять в рамках концессионного соглашения, но инвестора, готовый вложить в реконструкцию рекреационной зоны и аттракционов более 400 миллионов рублей, власти Нижневартовска так и не смогли найти.

Мэрия Нижневартовска направила в департамент недропользования ХМАО предложение о переносе части средств компании «Роснефть», запланированных на строительство технопарка «Кванториум» на реконструкцию парка Победы в центре города. Вице-мэр Нижневартовска по экономике и финансам Ирина Мурашко сообщила на совместном заседании профильных думских комитетов, что речь идет о 125 миллионах рублей. «В четвертом квартале нами направлено предложение в департамент недропользования ХМАО о переносе части средств компании „Роснефть“, запланированных на строительство технопарка „Кванториум“ на реконструкцию парка Победы. Речь идет о сумме порядка 125 миллионов рублей», — прокомментировала Мурашко. По словам вице-мэра, предложение находится на рассмотрении в «Роснефти». «Получить ответ мы ожидаем в феврале», — уточнила Мурашко. Ранее парк Победы предполагалось обновлять в рамках концессионного соглашения, но инвестора, готовый вложить в реконструкцию рекреационной зоны и аттракционов более 400 миллионов рублей, власти Нижневартовска так и не смогли найти.