Власти Нижневартвоска предложили «Роснефти» заменить спонсорский проект

Мэрия Нижневартовска направила в департамент недропользования ХМАО предложение о переносе части средств компании «Роснефть», запланированных на строительство технопарка «Кванториум» на реконструкцию парка Победы в центре города. Вице-мэр Нижневартовска по экономике и финансам Ирина Мурашко сообщила на совместном заседании профильных думских комитетов, что речь идет о 125 миллионах рублей.
«В четвертом квартале нами направлено предложение в департамент недропользования ХМАО о переносе части средств компании „Роснефть“, запланированных на строительство технопарка „Кванториум“ на реконструкцию парка Победы. Речь идет о сумме порядка 125 миллионов рублей», — прокомментировала Мурашко.
По словам вице-мэра, предложение находится на рассмотрении в «Роснефти». «Получить ответ мы ожидаем в феврале», — уточнила Мурашко.
Ранее парк Победы предполагалось обновлять в рамках концессионного соглашения, но инвестора, готовый вложить в реконструкцию рекреационной зоны и аттракционов более 400 миллионов рублей, власти Нижневартовска так и не смогли найти.
Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».