В курганском общежитии два года живет «никому не нужный» мальчик

По словам соседей, ребенок нигде не учится и ничем не интересуется Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Судьбой подростка 15-16 лет, который «никому не нужен», заинтересовались соседи по общежитию в Кургане. По их словам, за мальчиком никто не следит уже два года.

«В нашем общежитии по ул. Чернореченская 79 проживает никому не нужный мальчик уже два года. Где и чем занят в течение дня — никто не интересуется, чем питается, где учится как вообще живет — никому не известно. Недавно обжигал провода прямо в комнате, на днях снова что-то жег. Вызывали органы, но никому нет до него дела. Куда обращаться, в какие стучать двери?» — пишет подписчица группы «Курган» Галина Шестакова Юкова в соцсети «Одноклассники».

Согласно действующему законодательству, граждане РФ, располагающие сведениями о детях, оставшихся без попечения родителей, обязаны сообщить об этом в органы опеки и попечительства по месту фактического нахождения детей. В пресс-служба администрации Кургана пояснили, что «в контролирующие ведомства Кургана ранее информация о безнадзорном несовершеннолетнем, проживающем в городе Курган по ул. Чернореченская, д. 79, не поступала. В настоящий момент по указанному адресу произведен выезд. Несовершеннолетний обучается в соответствии с возрастом. С законным представителем ребенка установлена связь. Ситуация взята под контроль. С данной семьей будет продолжена работа».

Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина пояснила URA.RU, что необходимые данные переданы управлению соцзащиты. Если того потребуют обстоятельства, она готова подключиться лично, заявила омбудсмен.

О жительнице Кургана с двумя малолетними детьми, которая устроила притон в съемной квартире, URA.RU писало ранее. Женщина почти каждый день принимала знакомых для бурных застолий. И даже жалоба участковому ничего не дала, рассказали корреспондентам информационного агентства соседи неблагополучной семьи.