27 января 2023
26 января 2023

Дома Нового Уренгоя украсила архитектурная подсветка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый Уренгой, стела, новый уренгой
Подсветка не ударит по карману горожан Фото:

Многоквартирные дома и дворец спорта «Звездный» в Новом Уренгое (ЯНАО) украсили архитектурной подсветкой. Количество объектов назвали в мэрии города.

«Многоквартирники Нового Уренгоя украсила архитектурная подсветка. В списке уже 26 домов, а также дворец спорта „Звездный“. Этой зимой еще подсветят еще шесть многоквартирных домов», — говорится в официальном сообществе администрации города в соцсети «ВКонтакте».

В мэрии уточнили, что подрядчики продолжают устанавливать подсветку в трех микрорайонах: Мирный, Строителей и Оптимистов. Кроме того, в сообщении указано, что освещение оснащено приборами учета, однако счета за электроэнергию не будут отражаться в платежках жителей.

Ранее корреспонденты URA.RU рассказывали читателям, как власти украсили Салехард и Новый Уренгой на Новый год. Главные елки городов были украшены в виде шатров и детских пирамидок.

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Многоквартирные дома и дворец спорта «Звездный» в Новом Уренгое (ЯНАО) украсили архитектурной подсветкой. Количество объектов назвали в мэрии города. «Многоквартирники Нового Уренгоя украсила архитектурная подсветка. В списке уже 26 домов, а также дворец спорта „Звездный“. Этой зимой еще подсветят еще шесть многоквартирных домов», — говорится в официальном сообществе администрации города в соцсети «ВКонтакте». В мэрии уточнили, что подрядчики продолжают устанавливать подсветку в трех микрорайонах: Мирный, Строителей и Оптимистов. Кроме того, в сообщении указано, что освещение оснащено приборами учета, однако счета за электроэнергию не будут отражаться в платежках жителей. Ранее корреспонденты URA.RU рассказывали читателям, как власти украсили Салехард и Новый Уренгой на Новый год. Главные елки городов были украшены в виде шатров и детских пирамидок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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