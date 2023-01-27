Дома Нового Уренгоя украсила архитектурная подсветка. Фото

28 января 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Подсветка не ударит по карману горожан Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Многоквартирные дома и дворец спорта «Звездный» в Новом Уренгое (ЯНАО) украсили архитектурной подсветкой. Количество объектов назвали в мэрии города. «Многоквартирники Нового Уренгоя украсила архитектурная подсветка. В списке уже 26 домов, а также дворец спорта „Звездный“. Этой зимой еще подсветят еще шесть многоквартирных домов», — говорится в официальном сообществе администрации города в соцсети «ВКонтакте». В мэрии уточнили, что подрядчики продолжают устанавливать подсветку в трех микрорайонах: Мирный, Строителей и Оптимистов. Кроме того, в сообщении указано, что освещение оснащено приборами учета, однако счета за электроэнергию не будут отражаться в платежках жителей. Ранее корреспонденты URA.RU рассказывали читателям, как власти украсили Салехард и Новый Уренгой на Новый год. Главные елки городов были украшены в виде шатров и детских пирамидок.

Многоквартирные дома и дворец спорта «Звездный» в Новом Уренгое (ЯНАО) украсили архитектурной подсветкой. Количество объектов назвали в мэрии города. «Многоквартирники Нового Уренгоя украсила архитектурная подсветка. В списке уже 26 домов, а также дворец спорта „Звездный“. Этой зимой еще подсветят еще шесть многоквартирных домов», — говорится в официальном сообществе администрации города в соцсети «ВКонтакте». В мэрии уточнили, что подрядчики продолжают устанавливать подсветку в трех микрорайонах: Мирный, Строителей и Оптимистов. Кроме того, в сообщении указано, что освещение оснащено приборами учета, однако счета за электроэнергию не будут отражаться в платежках жителей. Ранее корреспонденты URA.RU рассказывали читателям, как власти украсили Салехард и Новый Уренгой на Новый год. Главные елки городов были украшены в виде шатров и детских пирамидок.