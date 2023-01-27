Многоквартирные дома и дворец спорта «Звездный» в Новом Уренгое (ЯНАО) украсили архитектурной подсветкой. Количество объектов назвали в мэрии города.
«Многоквартирники Нового Уренгоя украсила архитектурная подсветка. В списке уже 26 домов, а также дворец спорта „Звездный“. Этой зимой еще подсветят еще шесть многоквартирных домов», — говорится в официальном сообществе администрации города в соцсети «ВКонтакте».
В мэрии уточнили, что подрядчики продолжают устанавливать подсветку в трех микрорайонах: Мирный, Строителей и Оптимистов. Кроме того, в сообщении указано, что освещение оснащено приборами учета, однако счета за электроэнергию не будут отражаться в платежках жителей.
Ранее корреспонденты URA.RU рассказывали читателям, как власти украсили Салехард и Новый Уренгой на Новый год. Главные елки городов были украшены в виде шатров и детских пирамидок.
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